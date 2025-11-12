Beyaz Saray: Bazı kayıplar kalıcı olabilir ama büyüyeceğiz

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kevin Hassett, CNBC’ye yaptığı açıklamada, ABD'de hükümetin kapanmasının ülke ekonomisinde büyüme oranlarını geçici olarak yüzde 1 ila yüzde 1,5 oranında aşağı çektiğini, ancak toparlanmanın hızlı olacağını belirtti.

Hassett, “Bazı kayıplar kalıcı olabilir, ancak 2026’nın ilk çeyreğinde yeniden yüzde 3 ila yüzde 4’lük büyüme temposuna ulaşacağımızı öngörüyorum” dedi.

Ekonomistler, zayıflayan tüketim, küresel ticaretteki yavaşlama, sınırlı istihdam artışı ve yüksek enflasyonun ABD’nin ekonomik görünümünü olumsuz etkilediğini belirtiyor.

Ulusal İş Ekonomisi Derneği’nin ekim ayında yayımladığı ankete göre, ekonomistlerin yüsde 60’ı Başkan Donald Trump’ın gümrük tarifelerinin büyümeyi yarım puana kadar düşürebileceğini düşünüyor.

Alım gücünde artış ve enflasyonda iyileşme

Hassett, Trump yönetiminin alım gücünü artırmaya ve konut maliyetlerini düşürmeye odaklandığını ifade etti.

Eski başkan Biden döneminde Amerikalıların alım gücünün 3 bin 400 dolar azaldığını, ancak Trump’ın göreve dönüşünden bu yana bin 200 dolar arttığını belirtti.

Enflasyonun “genel olarak iyi bir seyir izlediğini” söyleyen Hassett, bütçe açığının azaltılmasının fiyat baskılarını hafifleteceğini vurguladı.

Ancak süt ve hamburger fiyatlarının hâlâ Trump’ın ilk dönemine göre “çok daha yüksek” olduğunu kabul etti.