Beyaz Saray, Boeing grevinin sonlanması için devrede

Beyaz Saray, uçak üreticisi Boeing ile 33.000 grevdeki makinisti temsil eden sendika arasındaki anlaşmazlık sürecini çözmek için devreye girdi. Grevdeki işçilerin yüzde 35 maaş artışı içeren teklifi reddetmesinin ardından, Beyaz Saray’dan taraflara, her iki taraf için de uygun bir anlaşma sağlanması yönünde çağrı yapıldı. Beyaz Saray Basın Sekreteri Karine Jean-Pierre, Başkan Joe Biden’ın bu süreci yakından izlediğini ve tarafları anlaşma sağlamak için teşvik ettiğini açıkladı.

Çalışma Bakanı Julie Su, Boeing ve sendika ile müzakerelere devam ettiğini belirtti. Boeing’in en çok satan modelleri olan 737 MAX, 767 ve 777 üretimlerinin durmasına yol açan bu grevi sona erdirmek için geçen hafta Seattle’da görüşmelere katılan Su, taraflarla iletişimi sürdürüyor.

Sendika, Boeing’in maaş artışı teklifinin işçiler tarafından yüzde 64 oyla reddedildiğini ve daha önce de yüzde 25’lik bir maaş artışı teklifinin kabul edilmediğini duyurdu. İşçilerin yüzde 40 maaş artışı ve emeklilik planı taleplerini yineleyen sendika, müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduklarını açıkladı.

Boeing, grevin başlamasından sonra 17.000 işçiyi işten çıkarma planı duyurdu ve 15 milyar dolara kadar fon toplama kararı aldı. Bu süreçte Boeing, uçak teslimatlarındaki gecikmeler nedeniyle bazı havayolu şirketlerinin uçuş programlarını azaltmak zorunda kaldığını açıkladı. Grevin sonuçlarının üretim hedeflerine etkisi nedeniyle tarafların müzakerelere yeniden başlaması bekleniyor.