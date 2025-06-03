Beyaz Saray: Ticaret anlaşmalarında 'bitiş çizgisine yakınız'

ABD Hazine Bakan Yardımcısı Michael Faulkender, Trump yönetiminin yürüttüğü ticaret müzakerelerinde önemli ilerlemeler sağlandığını ve bazı anlaşmalarda "bitiş çizgisine yaklaşıldığını" açıkladı. Faulkender, Beyaz Saray’ın 9 Temmuz’a kadar çok sayıda anlaşmayı kamuoyuna açıklamayı hedeflediğini belirtti.

Başkan Donald Trump, 9 Nisan’da yaptığı açıklamada, ABD’nin birçok ticaret ortağına uyguladığı “karşılıklı” gümrük vergilerini 90 gün süreyle askıya aldığını duyurmuş ve bu süre zarfında "90 günde 90 anlaşma" yapılacağını söylemişti. Ancak söz konusu sürenin iki ayı geride kalmışken şu ana dek sadece İngiltere ile bir ticaret anlaşması açıklandı.

Faulkender, “Görüşmeler bazen karmaşık olabiliyor ancak iyi niyetli ve yapıcı ilerleme gösteren ortaklarla sonuç almaya çok yakınız” dedi. Beyaz Saray, söz konusu 90 günlük süreyi uzatma planı olmadığını belirtirken, mevcut görüşmelerin bu süre sona ermeden tamamlanmasını istiyor.

"Bu süreç tamamlanmadan önce en az bir anlaşmanın şartlarına ulaşmak istiyoruz" diyen Faulkender, Amerikan halkına ve piyasalara zamanında bilgi vermenin ve bazı çözümler sunmanın öncelikleri olduğunu vurguladı. Ayrıca müzakerelerde “yakın zamanda tamamlanması gereken” birkaç ülkeyle çok iyi ilerleme kaydedildiğini ifade etti.