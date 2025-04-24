Beyaz Saray'dan AB'nin Apple ve Meta'ya kestiği cezalara tepki: Ekonomik gasp

AB Komisyonu, teknoloji devleri Apple ve Meta'nın Dijital Piyasalar Yasası (DMA) kapsamındaki yükümlülükleri ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 700 milyon euro para cezası kesti.

Beyaz Saray ise AB'nin bu mevzuatını ayrımcı olarak nitelendirdi.

'Tehdit olarak kabul edilecek'

Beyaz Saray sözcüsü "Bu yeni ekonomik gasp biçimine ABD tarafından müsamaha gösterilmeyecektir. Amerikan şirketlerini özellikle hedef alan ve zayıflatan, inovasyonu engelleyen ve sansüre olanak tanıyan ülke dışı düzenlemeler, ticaretin önündeki engeller ve özgür sivil topluma yönelik doğrudan bir tehdit olarak kabul edilecektir" dedi.

Ne olmuştu?

AB'degeçtiğimiz yıl yürürlüğe giren Dijital Hizmetler Yasası ile teknoloji şirketlerinin AB pazarındaki kuralları sıkılaştırılmıştı. AB, geçen yıl Apple ve Meta'nın Dijital Piyasalar Yasası kapsamındaki kurallara uyup uymadıklarını belirlemek üzere soruşturma başlatmıştı.

AB Komisyonu, aldığı kararla Dijital Piyasalar Yasası kapsamındaki kurallara uyulmadığı için ilk defa para cezası kesmiş oldu.