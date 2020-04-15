Beymen’den 5 milyon TL’lik destek

15 Nisan 2020

Beymen, koronavirüs mücadelesi için Milli Dayanışma Kampanyası’na 1 milyon TL bağışladı. Ayrıca şirket, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İzmir 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne toplam 1 milyon TL bağışladı. Beymen nakdi bağışın yanı sıra, doktor ve sağlık çalışanlarının haftalık temiz kıyafet ihtiyaçlarını karşılayabilmek için özel hazırladığı giyim paketlerini ulaştırarak, diğer bağışlarıyla birlikte toplam 5 milyon TL değerinde destekte bulunuyor.

Bu zor dönemde beraberlik ve dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüldüğünü söyleyen Beymen Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. CEO’su Elif Çapçı, “Bu mücadeledeki özverili çalışmaları için başta doktor ve hemşirelerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tüm uyarı ve önlemleri dikkate alarak ve uygulayarak, elele vererek, birbirimize destek olarak bu zor zamanları birlikte aşacağız” dedi.