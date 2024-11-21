BFRC: Finansal koşullar daha az sıkılaştırıcı konumda

Bahçeşehir Üniversitesi Finansal Araştırma ve Uygulama Merkezi (BFRC), finansal koşulların ekonomiyle ilişkisini takip etmeye devam ediyor.

‘Finansal Koşullar Daha Az Sıkılaştırıcı Konumda’ başlıklı son araştırma notunun sonucuna göre kasımda reel faizlerin ve getiri eğrisinin eğiminin endekse sıkılaştırıcı yönde katkısı azalmaya devam etti.

Reel tahvil faizindeki göreli gerilemede iki yıllık enflasyon beklentisindeki bozulma etkili oldu. Reel hisse senedi getirisi son beş aydır endekse sıkılaştırıcı yönde katkı veriyor. Diğer yandan, Türk lirasının reel değeri, risk primi ve portföy akımları endekse destekleyici yönde katkı vermeye devam ediyor.

Reel kredi büyümesi göstergelerinde kısmi toparlanma

Son aylarda finansal koşullardaki iyileşmeye paralel olarak reel kredi büyümesi göstergelerinde de kısmi bir toparlanma izleniyor.

Ancak reel kredi büyümesinin hala negatif olması dezenflasyon sürecine katkı vermeye devam ediyor.

BFRC, sonuç olarak iç talep ve enflasyon göstergelerindeki gerilemenin tahminlerden daha yavaş gerçekleştiği bir ortamda, para politikasında faiz indirimi döngüsünün başlaması için erken olduğunu ve enflasyonda kalıcı düşüşün tesisi için finansal koşulların bir süre daha sıkılaştırıcı bölgede kalması gerektiğini değerlendirdi.