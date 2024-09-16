BHP'den yapay zeka uyarısı! Bakır talebini zirveye taşıyacak: Kıtlık kötüleşecek

Dünyanın en büyük madencilik şirketlerinden BHP, yapay zekanın hızlı yükselişinin, zaten baş göstermekte olan bakır kıtlığını daha da kötüleştireceğini belirtti. Financial Times’a konuşan BHP’nin Finans Müdürü Vandita Pant, yapay zeka ve enerji yoğun veri merkezlerinin, küresel bakır talebini önemli ölçüde artıracağını söyledi.

Pant, veri merkezlerinin şu anda küresel bakır talebinin yüzde 1’inden azını oluşturduğunu ancak 2050 yılına kadar bu oranın yüzde 6-7’ye çıkmasının beklendiğini belirtti. "Veri merkezlerinde çok fazla bakır var" diye ekledi.

BHP, 2021 yılında 30,4 milyon ton olan küresel bakır talebinin, 2050'de yüzde 72 artarak yılda 52,5 milyon tona ulaşmasını bekliyor. Bakır talebindeki bu artış, enerji geçişi ve yapay zeka teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla daha da hızlanacak.

BMO Capital Markets'ten Colin Hamilton ise veri merkezlerinin kendilerinin giderek daha az bakır yoğun hale geldiğini ancak elektriğin bu merkezlere ulaştırılmasının bakır talebini artıran kritik bir faktör olduğunu vurguladı.

BHP’nin tahminlerine göre, bakır piyasası şu anda arz fazlası veriyor ancak 2020'lerin sonlarına doğru talebin arzı aşması bekleniyor. Bu da bakır fiyatlarının yukarı yönlü bir ivme kazanabileceğine işaret ediyor.