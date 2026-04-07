Biber atığı stratejik ürüne dönüştü: Kapsaisinde yerli üretim atağı
Gaziantep Üniversitesi’nde geliştirilen yöntemle biberden kapsaisin üretimi ticarileşme aşamasına geldi. Savunma, hayvancılık ve ilaç-kozmetikte kullanılan maddenin yerli üretimiyle ithalat bağımlılığının azaltılması hedefleniyor.
Güneş DOĞDU SOYLU
GAZİANTEP
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Bayıl, biber atıklarından kapsaisin elde edilmesini sağlayan yerli ve yenilikçi yöntemin ticarileşme aşamasına geldiğini açıkladı. Kapsaisinin savunma sanayinden hayvancılığa, ilaçtan kozmetiğe kadar geniş bir kullanım alanına sahip olduğunu vurgulayan Bayıl, özellikle biber gazı ve yem katkılarında kullanılan bu maddenin hâlen büyük ölçüde ithal edildiğine dikkat çekti.
“Proje, ithalata bağımlılığı bitirecek stratejik bir güç olacak”
Kapsaisinin biberin sekonder metaboliti, yani etken maddesi olduğunu belirten Bayıl, özellikle Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde üretilen biberlerin atık kısımlarından (sap, çekirdek ve posalar) yüksek verimlilikle elde edilebildiğini vurguladı. Aynı zamanda Güneydoğu Kimyagerler Derneği Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sibel Bayıl, kapsaisinin; biber gazının ana bileşeni olmasının yanı sıra ilaç sanayiinde farmakolojik ajan, hayvan beslenmesinde ise yem katkı maddesi olarak kullanıldığını hatırlattı. Kapsaisin’in stratejik önemi ve ithal ikamesi hakkında konuşan Bayıl, “Bu yerli kapsaisin üretimi, üç ana alanda Türkiye için ithal ikamesi potansiyeli taşıyor. Birincisi savunma sanayii (biber gazı). Kapsaisin, emniyet güçlerince kullanılan biber gazının ana ham maddesidir ve şu anda yurt dışından ithal edilmektedir. İkincisi hayvancılık (yumurta sarısı rengi). Yumurta çiftliklerinde, yumurta sarısının rengini iyileştirmek için her tavuk başına 0.25 gram kapsikum (kapsaisin) kullanılmaktadır. Bu ürün de İspanya, İtalya veya Çin’den ithal edilmektedir. Üçüncüsü ilaç ve kozmetik sanayii; kapsaisin, ilaçlarda (ağrı bantları vb.) ve kozmetik ürünlerinde etken madde olarak da kullanılmaktadır” diye konuştu.
“Proje, teşvik kapsamında yer alıyor”
Kapsaisin üretiminin, yerel kalkınma teşvikleri kapsamında da öncelikli alanlar arasında yer aldığını vurgulayan Bayıl, “9 Temmuz’da Resmî Gazete’de yayımlanan teşvik programında Gaziantep için ilk sırada yer alması, bu yatırımın stratejik önemini açıkça göstermektedir” dedi. Hammadde tedarik sürecine ilişkin de önemli bir adım atıldığını belirten Bayıl, 2025 yılında İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “So Green” projesi ile biber atıklarının daha sistemli ve verimli şekilde toplanmasının sağlanacağını ifade etti. Bu sayede üretim sürecinin sürdürülebilirliğinin güçleneceğini kaydetti.
Projenin öncelikli hedefinin Teknopark bünyesinde pilot üretim tesisi kurmak olduğunu aktaran Bayıl, “500 kilogram kapasiteli bir tesisle üretimi optimize edip doğrudan pazara girebiliriz” diye konuştu.
“Atığı değere dönüştüren sürdürülebilir bir model geliştirdik”
Gaziantep Üniversitesi bünyesinde geliştirilen kapsaisin üretim yönteminin, Türkiye’nin sanayi dönüşümünde kritik bir eşik olabileceğine dikkat çeken Bayıl, “Ülkemizde olduğu gibi Gaziantep’in klasik üretim modeli artık sınırlarına ulaştı. Katma değeri yüksek, teknoloji odaklı üretime geçmek zorundayız. Biber atıklarından kapsaisin üretimi yalnızca ekonomik değil, çevresel açıdan da önemli. Atığı değere dönüştüren sürdürülebilir bir model geliştirdik. Sanayicilerimizi kısa vadeli kazançtan ziyade uzun vadeli stratejik yatırımlara davet ediyoruz” dedi.