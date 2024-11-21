Biden yönetiminden Ukrayna'ya 4.7 milyar dolarlık borç affı adımı: ABD Kongresi'nde oylayacak

ABD yönetimi, Ukrayna’nın 4,7 milyar dolarlık kredi borcunun silinmesi amacıyla önemli bir adım attığını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, yaptığı basın açıklamasında, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Kongre tarafından nisan ayında kabul edilen bir finansman yasası çerçevesinde bu borcun silinmesi yönünde harekete geçtiğini ifade etti.

Miller, "Yasada belirtilen adımı atarak bu krediyi sildik" dedi. Ancak ABD Kongresi'nin bu kararı bloke etme ihtimaline de dikkat çekti. Karşıt görüşteki Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul'un önergesi doğrultusunda, borç affını reddeden bir tasarının Senato’da oylamaya sunulması bekleniyor.

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık süresinin sonuna yaklaşırken Ukrayna’ya destek sağlamanın önemine vurgu yapmıştı. Bu kapsamda, Trump yönetiminin Ukrayna yardımlarını sınırlandırma ihtimali Biden ve Ukrayna lideri Volodimir Zelenski tarafından endişeyle karşılanıyor. Zelenski, ABD yardımlarının azalmasının, Ukrayna’nın Rusya ile devam eden savaşını olumsuz etkileyebileceğini belirterek, bu desteğin hayati önemde olduğunu ifade etti.