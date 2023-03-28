Biden’a sert uyarı: Harcamalarınız kontrolden çıktı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, ABD Başkanı Joe Biden'a borç limiti konusunda müzakereleri başlatma çağrısında bulundu.

McCarthy, konuya ilişkin Biden'a mektup gönderdi.

Söz konusu mektupta McCarthy, borç limiti konusunda Biden ile şubat ayı başında yaptıkları görüşmeyi anımsatarak, o zamandan bu yana Biden ve ekibinin bir adım atmadığını aktardı.

McCarthy, "Her geçen gün, borç limitinin artırılmasının yanı sıra kontrolden çıkmış hükümet harcamalarında herhangi anlamlı bir değişikliği müzakere etmeyi reddeden aşırı tutumunuzda ısrar ederek halihazırda kırılgan bir ekonomiyi tehlikeye attığınız için inanılmaz derecede endişeleniyorum." ifadesini kullandı.

‘Bu acil sorunda ortak payda bulmanın zamanı geldi’

Biden'ın tutumunu sürdürmesinin, ABD'nin yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyebileceğini ve tüm ulus için "korkunç" sonuçlar doğurabileceğini vurgulayan McCarthy, yönetim trilyonlarca dolar harcamaya devam ederken Cumhuriyetçilerin ABD'nin artan ulusal borcunu görmezden gelmeye devam edemeyeceğini ifade etti.

McCarthy, Cumhuriyetçilerin ulusal borcu azaltmanın en iyi yolunun harcamaları kısmak, vergi mükelleflerinin parasını biriktirmek ve ekonomiyi büyütmek olduğu konusunda hemfikir olduğunu anlattı. McCarthy, Cumhuriyetçilerin bunları gerçekleştirme yollarını görüşmeye hazır olduğunu da kaydetti.

Saatin işlediğini belirten McCarthy, "Partizanlığı bırakmanın, kolları sıvamanın ve bu acil sorunda ortak payda bulmanın zamanı geldi. Bir sonraki toplantımız için bir tarih belirlemek üzere lütfen ekibinizin bu haftanın sonuna kadar benim ekibimle iletişime geçmesini sağlayın." ifadelerini kullandı.

Borç limiti açmazı

ABD'de federal hükümet, temerrüde yol açabilecek 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmış bulunuyor.

Borç limiti ya da borç tavanı, "ABD hükümetinin borçlarını ödemek için ödünç alabileceği para miktarının üst sınırı" anlamına geliyor.

Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu yeni kazanan Cumhuriyetçiler, borç limiti müzakerelerinde önemli harcama kesintilerinden yana bir tavır sergiliyor. Demokratlar ise borç limitinin artırılmasında ısrarcı oluyor ve Cumhuriyetçilerin belirli harcamaları kısma önerilerini geri çeviriyor.

Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında bir açmaz haline gelen borç limiti konusunun piyasaları sarsmasından endişe duyuluyor. ABD'de resesyon beklentileri artarken, iki partinin borç limiti üzerindeki hesaplaşması her zamankinden daha fazla risk taşıyor.