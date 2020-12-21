BİDER, Türk bilişimcileri dünyaya yayma hedefiyle toplandı

Global Bilişim Derneği (BİDER) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Erol Özgüner’in moderatörlüğündeki toplantının açılış konuşmasını BİDER Başkanı Şenol Vatansever gerçekleştirdi.

Etkileşimin, yardımlaşmanın, dayanışmanın, iş birliğinin ve ticari ilişkilerin artması için yeni oluşturdukları BİDER mobil uygulaması ile zemin hazırladıklarını kaydeden Vatansever, “Personel ihtiyacı, pozisyon arama, ürün ve hizmet talebi, ürün ve hizmet sunma gibi birçok konuda artık uygulama üzerinden paylaşımlar yapılabiliyor. İlgili paylaşımlara geri dönüşler de kolaylaşıyor.” ifadelerini kullandı.

Vatansever, derneğin adında geçen “global” kelimesinin hakkını vererek, yurt dışındaki sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalar ve iş birliği yapılacağını kaydetti.

Çalışmaları verimli ve etkin biçimde yürütmek, katılımı artırmak amacıyla “CIO Komisyonu” ve 'Şirketler Komisyonu” oluşturduklarını belirten Vatansever, şöyle kaydetti:

“Bu komisyonlar, ajandalarına komisyon üyeleriyle beraber karar verecek. Yaptıkları çalışmalar ile BİDER Yönetim Kurulunu yönlendirebilecek. Bu gruplara ilgili grubun profiline uygun olan tüm Kurucu Üyelerimiz doğal üye olarak dahil olabilecek. BİDER olarak; üniversiteler, kamu kurumları, diğer STK'lar, özel şirketler gibi tüm paydaşlar ile ortak projeler yürüteceğiz. Üyelerimizin talep, görüş ve değerlendirmelerini ilgili paydaşlara iletip süreçleri takip edeceğiz. Bilişim alanında faaliyet gösteren yetişmiş insan kaynağının oluşturulması için gençlere ilerleyen dönemde staj, iş imkanları ve eğitim bursları vermeyi planlıyoruz. Bilişimle ilgili toplumsal sorunlara çözüm önerileri geliştireceğiz.”

BİDER, Türk ve global teknoloji dünyasına katkı sağlamak üzere 69 bireysel ve kurumsal kurucu üye ile 21 Eylül 2020’de kuruldu. Derneğin kurucu üyelerini ağırlıklı olarak yaklaşık bin üyesi olan Bilişim Grubu ve Bilişimciler Düşünce Topluluklarının mensupları oluşturuyor.

Yapılan toplantıda, dünyaca ünlü boksör Muhammed Ali’nin “Hayal gücü olmayan insanın kanatları yoktur” sözündeki gibi hayalleri, hedefleri ve vizyonu ile kanatlarını takarak 15 Kasım 2017’de Bilişim Grubu ve 1 Haziran 2018’de Bilişimciler’in kurulmasının BİDER’e ulaştıran süreçte önemli kilometre taşları olduğu belirtildi.

Sivil toplumun gücünün vurgulandığı toplantıda kapanış konuşmasını yapan Vatansever, Dijital Biz’in topluma faydalı işler yapıp sesini yeterince duyuramayan tüm STK'ların sesi olmaya devam edeceğini vurguladı. Vatansever, özel sektörde ve kamuda etki alanının genişlemesiyle beraber BİDER’in güçlenmesine katkı sağladığı belirtildi