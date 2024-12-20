Big Bang Startup Challenge'ın yatırım desteği 2,85 milyar liraya çıktı

Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Big Bang Startup Challenge'da 2024 toplam destek tutarı 2,85 milyar liraya çıktı. Geliştirdikleri teknolojilerle büyük beğeni toplayan ve yatırımcıları etkileyerek ilk beşte yer almaya hak kazanan girişimler ise sırasıyla Pomeco, Sensed AI, Waste Log, Aylara Güç Çözümleri ve Genoride oldu.

İTÜ ARI Teknokent, sunum yapan 50 girişim arasından Exar’a 25 bin dolar, Fire-Stopper’a 25 bin dolar ve Pomeco’ya 25 bin dolar değerinde yatırım yaptı. Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, dünyanın en iyi teknoparkı olma vizyonuyla, Türkiye’nin teknolojisinin global arenada hak ettiği yerde olabilmesi için hep birlikte inovasyon odaklı bir yaklaşımla çalıştıklarını belirtti.

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal İTÜ Çekirdek'in 2024’te 7 binin üzerinde başvuru aldığına dikkati çekti: "Altıncı Yenilik Dalgası olarak tanımlanan yeşil ve dijital dönüşümün iş modellerini kökten değiştirmesi de sürdürülebilir yaşam tarzları ve daha temiz enerji sistemlerini sunması bekleniyor. Bu noktada İstanbul Teknik Üniversitesi olarak AR-GE ve yenilik birikimlerimizi ‘Birlikte geliştirme ve birlikte başarma’ yaklaşımları kapsamında harekete geçiriyoruz" dedi.