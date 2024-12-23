Big Bang’den girişimcilere 2,85 milyar TL’lik yatırım

Yerel ve global ölçekte yılın en iyi girişimlerini, yatırımcılar, özel şirketler ve kamuoyuyla buluşturan 2 güne yayılan etkinlikte yerli ve yabancı 50 teknoloji girişimi sahne aldı. 2023’te 1,28 milyar TL’lik ödül, nakit ve yatırımın duyurulduğu Big Bang’in kendi rekorunu kırdığı bu yılda ise rakam 2 kattan fazla artarak 2,85 milyar TL’ye çıktı. Etkinlikte, girişimciler 7 farklı sektörel dikey sahnesinde teknolojilerini yerli ve yabancı yatırımcıların beğenisine sundu. İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, İTÜ ARI Teknokent’in de Exar’a 25 bin dolar, Fire-Stopper’a 25 bin dolar, Pomeco’ya 25 bin dolar ve Tumurly’e ise 50 bin dolar değerinde yatırım yaptığını paylaştı.

Geliştirdikleri teknolojilerle büyük beğeni toplayan ve yatırımcıları etkileyerek ilk beşte yer almaya hak kazanan girişimler ise sırasıyla; Pomeco, Sensed AI, Waste Log, Aylara Güç Çözümleri ve Genoride oldu. Etkinlikte ayrıca 2024 içerisinde yatırım almış toplam 99 İTÜ Çekirdek girişiminin yatırımları da kutlandı.

“ARI FON, 2025 tüm girişimcilere açık olacak”

İTÜ Arı Teknokent’in bugüne dek yaptığı çalışmalar ve gelişim sürecinden bahseden Dikbaş, gelişim ve değişimin İTÜ ARI Teknokent’te asla bitmeyecek iki olgu olduğuna dikkati çekti. Dikbaş, “2025 yeni projelere, yeni faaliyetlere gebe. Özellikle girişimcilerimizin çok önemli bir kısmı bizim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nu ve buna bağlı olarak kuracağımız ARI FON’u bekliyor. 2025’in ilk çeyreğinde bu enstrümanlar İTÜ Arı Teknokent’te tüm girişimcilerimize açık olacak. Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon üssü olarak, 10 binamızda, 380 Ar-Ge firmamızla yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde firmalarımızın toplam ihracatı 2 milyar doları, cirosu ise 11 milyar doları aştı. İTÜ ARI Teknokent’in, son 4 yılda toplam cirosu %500, toplam ihracatı %250 arttı” dedi.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, nitelikli bilgi ve nitelikli insan kaynağının önemine vurgu yaparak, “Altıncı Yenilik Dalgası olarak tanımlanan yeşil ve dijital dönüşümün iş modellerini kökten değiştirmesi de sürdürülebilir yaşam tarzları ve daha temiz enerji sistemlerini sunması bekleniyor’’ diye konuştu.

İTÜ ARI Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülsün Sağlamer ise “İTÜ Çekirdek’in 2024’te 7 binin üzerinde başvuru alması, İTÜ ARI Teknokent’in başarılarının önemli bir göstergesi” dedi.