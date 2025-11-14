'Big Short' yatırımcısı Michael Burry hedge fonunu kapattı

2008 mali krizi öncesinde ABD konut piyasasına karşı aldığı pozisyonla tanınan Michael Burry, piyasa değerlemelerinin temellerden saptığı uyarısında bulunarak hedge fonunu kapattı.

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) veri tabanına göre, Scion Asset Management 10 Kasım'da ABD menkul kıymet düzenleyicilerindeki kaydını sonlandırdı.

Bu adım fonun artık düzenleyici kuruma veya herhangi bir eyalete rapor sunma zorunluluğu bulunmadığı anlamına geliyor.

Burry 27 Ekimde yatırımcılara gönderdiği mektupta, yıl sonuna kadar fonu tasfiye edip küçük vergi kesintisi hariç sermayeyi iade edeceğini yazdı.

Mektup hakkında bilgi sahibi 2 kaynağın aktardığına göre Burry mektupta "Menkul kıymetlerdeki değer tahminlerim şu anda ve bir süredir piyasalarla uyumlu değil" ifadelerine yer verdi.

Mart ayı itibarıyla 155 milyon dolarlık varlığı yöneten Scion'un yatırımları, uzun zamandır yaklaşan balonların ve piyasa köpüğünün belirtileri açısından inceleniyordu.

Burry, çarşamba günü sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, "25 Kasım’da çok daha iyi şeylere geçiyorum" dedi.

Nvidia ve Palantir güncellemesi piyasaları sarsmıştı

Konut balonuna karşı yaptığı büyük yatırım, "The Big Short" adlı kitap ve filmde anlatılan Burry, Nvidia ve Palantir hisseleri için düşüş yönlü pozisyon aldıklarını açıklamasıyla finans piyasalarını sarsmıştı.

Scion patronu, şirketinin üçüncü çeyrek portföy güncellemesinde 30 Eylül itibarıyla iki önde gelen yapay zeka hissesi üzerinde düşüş eğiliminde satış opsiyonlarına sahip olduğunu açıklamıştı.

Erlen Capital Management yönetici direktörü Bruno Schneller, Burry’nin kararını "pes etmekten çok, temel olarak hileli olduğuna inandığı bir oyundan uzaklaşmak"olarak yorumladı.