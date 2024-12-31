BİK'in 2025 hedefi: 5 milyar TL

Kararlı adımlarla hedefle giden yolda tüm engelleri başarıyla geçmenin verdiği haklı gururu basın mensuplarıyla paylaşmak istediğini dile getiren Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, söz konusu başarıda gazeteler, internet haber siteleri ve dergilerden oluşan 2 bini aşkın paydaşın desteğinin ve gücünün etkisinin çok büyük olduğunu belirtti.

İnternet haber sitelerinin süreli yayın kapsamına alınmasının üzerinden iki yıldan fazla bir süre geçtiğini hatırlatan Genel Müdür Erkılınç, “İlk gün ne dediysek, neyin sözünü verdiysek yerine getirdik. Gazetelerimiz bekleme süresine tabi olmadan kendi internet haber sitelerine resmî ilan ve reklam alırken birbirinden bağımsız oluşturduğumuz iki ayrı ilan ekosistemi sağlıklı bir şekilde işleyişini sürdürüyor” dedi.

5 milyar liralık resmî ilan ve reklam hedefi

Yeni yıl kutlama mesajında BİK'in 2024'te basın kuruluşlarına verdiğin resmî ilan ve reklam desteklerine de değinen Erkılınç, “2024 yılı için 4 milyar TL’lik resmî ilan ve reklam dağıtmayı hedeflemiştik, ilan adetlerindeki düşüşe rağmen şükürler olsun bu tutara ulaştık.... Yeni yılda, ekonomideki daralma da dikkate alındığında 5 milyar TL büyüklüğünde resmî ilan ve reklam bütçesine ulaşmanın gayreti içinde olacağız. Bununla birlikte, sadece resmî ilana bağlı yayıncılığa odaklanan ve ısrarlı uyarılarımıza rağmen farklı gelir modelleri geliştiremeyen yayınlarımızın 2025’i çok zor geçireceğine dair endişelerimi ise ne yazık ki koruyorum” ifadelerini kullandı.

İlan adetlerindeki düşüş nasıl engellenecek?

Resmî İlan Fiyat Tarifesine yapılan zammı da değerlendiren Genel Müdür Erkılınç, şunları kaydetti:

“Son iki yılda Resmî İlan Fiyat Tarifesine yapılan yüzde 100 oranındaki zamların ardından yeni zam oranını düşük bulanlarınız mutlaka çıkacaktır. Bu beklentiyi saygıyla karşılamakla beraber tüm samimiyetimle ifade etmek isterim ki belirlenen oranın üzerinde yapılacak zammın, getirisinden fazla götürüsü olacaktı. Yoksa aynı gemide bulunduğumuzu en iyi bizler biliyoruz.

Önümüzdeki dönemde enerjimizin büyük bir bölümünü ekonomik gerekçelerle yayımlatılmak istenmeyen, elimizden giden veya gitmek üzere olan ilanlara harcamamız gerekiyor. Bu mesele, Kurumumuzun ve sizlerin bireysel gayretleriyle üstesinden gelinebilecek boyutu çoktan aşmış görünüyor. Sektördeki meslek kuruluşlarına bir kez daha çağrıda bulunuyor; dalgaların karayı aşındırması misali resmî ilanların maalesef gün gün eridiğini hatırlatıyorum... Ve her şeye rağmen önümüzdeki yıllarda mesleki anlamda çok daha nitelikli, ekonomik anlamda çok daha güçlü, dış etmenlere karşı çok daha dirençli yayınlara sahip olacağımıza inanıyorum.”

“Nitelikli ve istikrarlı yayınlara kavuşmalıyız”

Erkılınç, yeni yıl mesajını şöyle tamamladı: “Gelecek perspektifimiz ise tümüyle nitelikli ve istikrarlı gazeteler ile internet haber sitelerine kavuşmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılınızı tebrik ediyor; aileniz, sevdikleriniz ve çalışma arkadaşlarınızla birlikte geçireceğiniz mutlu seneler diliyorum.”