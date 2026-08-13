Bilanço açıklandı, hisseler uçuşa geçti: Bir gecede yüzde 42 sıçradı

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ABD merkezli yayın ve dijital içerik şirketi CuriosityStream, ikinci çeyrek bilançosunda piyasa beklentilerini geride bıraktı. Şirketin kârındaki güçlü artış ve 2026 beklentilerini yukarı yönlü revize etmesi, CURI koduyla işlem gören hisselerine seans sonrası işlemlerde sert yükseliş getirdi.

CuriosityStream hisseleri, çarşamba günkü normal işlem seansını 2,80 dolardan tamamlamasının ardından seans sonrası işlemlerde yüzde 42,14 yükselerek 3,98 dolara kadar çıktı.

Kâr beklentinin 5 katına ulaştı

30 Haziran'da sona eren ikinci çeyrekte CuriosityStream, hisse başına 0,15 dolar kâr açıkladı. Analistlerin beklentisi ise hisse başına 0,03 dolar seviyesindeydi. Böylece şirketin açıkladığı kâr beklentinin 5 katına ulaştı.

Şirketin ikinci çeyrek geliri de 23,25 milyon dolar olarak gerçekleşerek 21,25 milyon dolarlık piyasa tahminini aştı. CuriosityStream, geçen yılın aynı döneminde 19 milyon dolar gelir elde etmişti.

Net kârda dikkat çeken artış

Şirketin net kârı ikinci çeyrekte 8,9 milyon dolarla rekor seviyeye yükseldi. CuriosityStream geçen yılın aynı döneminde 800 bin dolar net kâr açıklamıştı.

Düzeltilmiş FAVÖK de yıllık bazda yüzde 276 artarak 11,4 milyon dolara ulaştı ve şirket tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.

2026 beklentisini yükseltti

Güçlü ikinci çeyrek sonuçlarının ardından CuriosityStream, 2026 yılının tamamına ilişkin beklentilerini de yukarı yönlü revize etti.

Şirket, yıllık gelir beklentisini 77 milyon ila 82 milyon dolar aralığına yükseltirken, düzeltilmiş FAVÖK tahminini 18 milyon ila 22 milyon dolar olarak belirledi.

Yönetim kurulu ayrıca hisse başına 0,085 dolar tutarında üç aylık temettü dağıtılmasına karar verdi. Temettünün, 4 Eylül itibarıyla şirket hisselerini elinde bulunduran yatırımcılara 18 Eylül'de ödenmesi planlanıyor.

CuriosityStream Başkanı ve CEO'su Clint Stinchcomb, “Curiosity rekor bir ikinci çeyrek geçirerek farklılaştırılmış içerik ve veri portföyümüzün yanı sıra verimli işletme modelimizin kazanç gücünü ortaya koydu” dedi.

Stinchcomb, “Bu, pozitif düzeltilmiş FAVÖK elde ettiğimiz üst üste altıncı çeyrek oldu ve fikri mülkiyetimizin tam değerini ortaya çıkarmanın henüz ilk aşamalarında olduğumuza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bir gecede yüzde 42'lik hareket

Bilanço rakamları yatırımcıların CuriosityStream hisselerine ilgisini artırdı. Normal seansı 2,80 dolardan kapatan CURI, sonuçların ardından seans sonrası işlemlerde 3,98 dolara çıkarak yüzde 42,14 değer kazandı.

Şirketin hisseleri bu sert yükselişe rağmen son 12 aylık dönemde yaklaşık yüzde 32 ekside bulunuyor. CURI'nin son 52 haftadaki en yüksek seviyesi 5,51 dolar, en düşük seviyesi ise 2,30 dolar olarak kayıtlara geçti.