Bilet fiyatları otobüslerde yüzde 150, uçaklarda yüzde 200 arttı

ANKARA (DÜNYA) - Online seyahat biletleme platformu Obilet, fiyat artışlarını analiz etti. Platform üzerinden satışa sunulan biletler üzerinden yapılan analizde, eylül ayında gerçekleşen fiyat artışlarında açılan okullarla birlikte artan seyehatin de etkili olduğu belirtildi. Analize göre, otobüs biletlerindeki yıllık artışlar yüzde 130 ile 160 arasında değişirken, çok sayıdaki rotada uçak biletleri ise yüzde 200 dolayında yükseldi.

Yoğun yolcu trafiği bulunan Ankara-İstanbul arasında ülke genelinde faaliyet gösteren firmaların otobüs fiyatları Eylül 2021’de 100-150 TL arasında seyrederken, 2022 aynı dönemde fiyatlar 250-350 TL bandında oluştu. Ankara-İstanbul arasındaki uçak biletleri ise 200-350 TL aralığından 600-1050 TL aralığına ulaştı.

Ankara-Antalya arasındaki otobüs fiyatlarının artışı yüzde 150, uçak biletleri fiyat artışı ise yüzde 210-240 arasında zam gördü. Diyarbakır-İstanbul arasında geçen yıl ortalama 250 TL olan otobüs biletleri yüzde 160 artışla 2022’te 650 TL'den satışa sunuldu. Uçakta ise artış yüzde 185’e ulaşarak 1000 TL ve üzerinde seyretti.