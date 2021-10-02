Bilgi ve iletişim firmalarının brüt satışları 2020’de yüzde 24 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle hazırlanan ‘Sektör Bilançoları 2020’ araştırmasına göre, bilgi ve iletişim sektöründe faaliyet gösteren firmaların brüt satışları geçen yıl ilk kez 200 milyar lira sınırını geçti.

Söz konusu firmaların toplam brüt satışları 2011'de 53 milyar 764 milyon lira seviyesindeyken 2015'te 83 milyar 351 milyon liraya, 2019'da da 162 milyar 27 milyon liraya çıktı. Koronavirüs salgınının etkili olduğu 2020'de de satışlarını yaklaşık yüzde 24 artırmayı başaran sektör firmaları, bu dönemde 200 milyar 873 milyon liralık satış yaptı. Böylece söz konusu firmaların brüt satışları son 10 yılda yaklaşık 4 katına çıkmış oldu.

Bilgi ve iletişim sektörü firmaları tarafından söz konusu dönemde yapılan yurt içi brüt satışlar 50 milyar 611 milyon liradan 179 milyar 199 milyon liraya, yurt dışı satışlar da yaklaşık 2 milyar 519 milyon liradan 19 milyar 639 milyon liraya ulaştı. Brüt satışların alt kaleminde yer alan diğer gelirler ise 633 milyon liradan 2 milyar 35 milyon liraya çıktı.

Satışlarda yakalanan ivme, varlık artışlarında da kendisini gösterdi. Bu dönemde söz konusu sektöründe faaliyet gösteren firmaların aktif büyüklükleri 105 milyar 149 milyon liradan yaklaşık yüzde 164'lük yükselişle yaklaşık 277 milyar 139 milyon liraya, öz kaynakları da 51 milyar 16 milyon liradan 115 milyar 773 milyon liraya ulaştı.