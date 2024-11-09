Bilgili Holding'in acı günü: Serdar Bilgili'nin babası Abdülhakim Bilgili hayatını kaybetti

Bilgili Holding’ten yapılan açıklamada, “Değerli büyüğümüz, onursal başkanımız ve Bilgili Holding kurucusu Abdülhakim Bilgili’yi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz” ifadesi yer aldı.

Abdülhakim Bilgili yarın 10 Kasım’da Topkapı Anıt Mezar Camisi’nde kılınacak öğle namazı sonrası Topkapı Yeni Mezarlık’ta toprağa verilecek.

Abdülhakim Bilgili, 1952 senesinde Kahramanmaraş'ta iş hayatına atıldı.

1958 yılından itibaren İstanbul'da değişik ticari alanlarda faaliyet gösterdi ve sanayi yatırımları yaptı.

Bilgili Holding'in temelleri 1990’da Abdülhakim Bilgili tarafından Arsan Tekstil ile tekstil sektörüne girmesi ve 1993 yılında Hayat Turizm Ticaret A.Ş şirketi ile turizm sektörüne girmesi ile atıldı.

Bilgili Holding'in Radisson Blu Conference & Airport Hotel İstanbul, W İstanbul, Ajia Hotel, West Blocks, Bodrum Bodrum ve Akaretler Sıraevler gibi inşaat ve turizm yatırımları bulunyor.

Bilgili Holding, ağırlıklı olarak turizm ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteriyor.