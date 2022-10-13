Bilgin: Asgari ücrette enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonların yakından takip ettiği asgari ücret ve EYT konularına ilişkin açıklama yaptı.

Bilgin, aralık ayında asgari ücrete enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapılacağını söyledi.

Bakan Bilgin, "Asgari ücret 20 bin lira da olsun diyebilirim ama işverenin ödeyebileceği bir rakam olması lazım. Kamuoyundaki asgari ücret söylentileri gerçeği yansıtmıyor" diye konuştu.

Ortak Paylaşım Forumu’nun "Çalışma Hayatında Sürdürülebilirlik" ana temasıyla gerçekleştirilen foruma katılan Bilgin, kayıt dışı istihdam konusuna dikkat eden şirketlere destek verileceğini de söyledi.

EYT konusunda ise Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar için kapsamlı bir düzenleme yapılacağını ve sona yaklaşıldığını dile getirdi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücreti için aralık ayında toplanacak.