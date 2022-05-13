Bilgin: Emekçileri enflasyon tahribatına karşı koruyacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, enflasyonla, 3600 ek gösterge ve emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konularında önemli mesajlar verdi.

Bakan Bilgin, enflasyona karşı çalışanların korunacağını vurgulayarak, “Bizim önümüzde temmuz ayında biliyorsunuz sadece enflasyon farkı değil, emekçilerin karşılaştıkları bu enflasyon tahribatına karşı daha geniş korunmasını sağlayacak düzenlemeleri yaptığımızı, hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece kamu çalışanlarının, memurların, işçilerin değil aynı zamanda emeklilerimizle ilgili hazırlıklarımız var" ifadelerini kullandı.

3600 ek gösterge çözümünü bu ay sonunda tamamlayacaklarını belirten Bilgin, "EYT'liler var hepsi önümüzdeki dosyalar hepsini adım adım çözeceğiz. Kimse merak etmesin kimseyi ezdirmeyeceğiz enflasyon karşında" diye konuştu.