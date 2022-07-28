Bilgin: Sanayide 50 bin yeni istihdam amaçlıyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kentteki bir otelde düzenlenen "Bursa Üretim Sürecine Katılımın Desteklenmesi Projesi Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, projenin ülkenin çeşitli sanayi şehirlerinde uygulamaya koydukları yeni bir program olduğunu söyledi.

Programın Türkiye'nin istihdam açığına katkıda bulunacağını belirten Bilgin, yıl sonuna kadar Türkiye'nin tüm şehirlerinde sanayide 50 bin yeni istihdam oluşturmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Bilgin, programın başarılı olmasının sanayiye çeşitli sektörlerde yetişmiş iş gücü sağlayacağını vurgulayarak, "Bu tabii Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu şartlar açısından fevkalade anlamlıdır. Çünkü Türkiye gelişmekte olan bir ülke, hızlı gelişen bir ülke. Diğer gelişmekte olan ülkelerden ayrıştığı çeşitli boyutlar var. Geçtiğimiz salgın döneminde, pandemi sonrasında bunu açıkça gördük. Dünyanın en hızlı büyüyen, yüzde 11,7 büyüyen bir ülkesi olarak ayrıştık. Büyüme hızımız oldukça yüksek." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin üretim gücüyle karşılaştığı sorunları aşabileceğini bugüne kadarki performansıyla ortaya koyduğunu belirten Bilgin, şöyle devam etti: "Elbette genç nüfusumuz var. Genç nüfusun avantajları olduğu gibi sorunları da mevcut. Eğer ekonomi genç nüfusu istihdam edecek kapasiteye, performansa sahip değilse arada bir açık oluşursa o da işsizlik olarak karşımıza çıkar. Dolayısıyla genç nüfusun istihdama katılması ekonominin yeni iş imkanları üretmesi durumunda, yani iş açığı çıkması durumundaki sorunların da çözülmesi istihdamın nitelikli emekle, yani sanayinin talep ettiği emekle buluşturulmasıyla mümkündür. Bu programların amacını genel olarak böyle tanımlayabiliriz."

İşsizlikle mücadeleye de değinen Bilgin, şu ifadeleri kullandı:

"Üretim Sürecine Katılım Programı, burada bizi bir araya getiren asıl sebep bu. Bunu destekleyen başka programlarımız da var. İŞKUR'un yürüttüğü işbaşı eğitim programları var. Bunlar da doğrudan doğruya istihdam öncesinde çeşitli eğitim programlarıyla istihdama hazırlama, insanlarımızı, emekçilerimizi istihdama hazırlayacak, farklı düzeylerdeki emek niteliklerine sahip olan genç işsizlerimizi iş sürecine sokma programları. İşsizliğe karşı mücadelede Çalışma Bakanlığı emeğin yanında. Diğer programımız doğrudan istihdam. Yani bir eğitim, kurs gibi bir projenin içine girmeden doğrudan istihdam bugün de üretim sürecine katılım programında bunlardan biridir."

"Kayıt dışı istihdamı önleyecek bir programdır"

Bakan Bilgin, ülkenin farklı şehirlerinde zorunlu göçle başka ülkelerden gelen insanların çalıştığını dile getirerek, "Bunların da sadece sosyal yardımlarla değil, bunların da iş sürecine katılmak isteyenlerini, katılanlarını çalışma izni çerçevesi içinde istihdama katılmasını sağlayan programlar var. Bu programları destekleyen Uluslararası Göç Örgütüne, onun kıdemli yöneticisine de buradan teşekkür ediyorum." dedi.

Yürüttükleri programlarla sanayi kuruluşlarıyla iş arayan insanları bir araya getirdiklerini belirten Bilgin, şunları söyledi: "Onlara biz 3 ay ya da 6 ay destek veriyoruz. Onun finansmanını biz gerçekleştiriyoruz. Bu iş sürecine katılım programına giren işçilerin 3 ay ya da 6 ay bütün ihtiyaçları karşılayacak, ücretlerini, sigorta primlerini biz veriyoruz. Ondan sonra kalan kısımdan işverenler onların 6 ay aldıysalar bu üretim sürecine katılım programını, 2 yıllık işini, istihdam garantisini işverenlerimiz garanti ediyor. Bunun amacı şu işçiyle işvereni bir üretim sürecinde buluşturmak, emeğe nitelik kazandıracak programı, bizim desteklediğimiz aşamadan sonra iş sürecinde uyum sağlayacak kalitedeki emeğin istihdamının devam ettirilmesi. Bu aynı zamanda ülkemizdeki kayıt dışı istihdamı, özellikle yabancıların kayıt dışı istihdam içinde yer almalarını önleyecek, düzenli çalışmayı, düzgün çalışmayı, düzgün işi örgütleyecek bir programdır."