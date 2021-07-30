Bilgin: Sendikalı işçi sayısı 2 milyonu aştı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sendikalaşma oranının yüzde 14,13 olduğunu ve sendikalı işçi sayısının 2 milyonu aştığını söyledi.

Bakan Bilgin, temmuz ayı işçi sendikaları istatistiklerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Bilgin, bu yılın ocak ayına kıyasla sendika üyesi işçi sayısının 54 bin 209 kişi arttığını ifade ederken, temmuz döneminde toplam işçi sendika sayısının 206 olduğu, ocak döneminde barajı geçen sendikaların tamamının işkolu barajını geçtiği bilgisini paylaştı.

Ocak-temmuz döneminde 6 yeni sendikanın kurulduğunu ifade eden Bilgin, yüzde 1’lik işkolu barajını aşan işçi sendikası sayısının 54’e ulaştığını belirtti.

İşçi sendika ve konfederasyonlarının çalışma hayatının önemli paydaşlarından olduğunu anımsatan Bilgin, “Çalışma hayatında sosyal diyaloğun sağlanmasına, ülkemizin büyümesine ve gelişmesine en büyük katkıyı sağlayan işçilerimizin sendikalaşmasına önem veriyoruz. Ülkemizin ekonomisinin yapı taşlarını oluşturan işçilerimizin sendikalaşma oranının daha yüksek seviyelere ulaşmasını temenni ediyorum.” dedi.