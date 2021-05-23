Sayıştay denetçiliği, Maliye müfettişliği gibi görevler üstlenen ve PwC Türkiye’nin ortaklarından olan Mustafa Bilgütay Yaşar, hayatını kaybetti.

PwC ailesinin değerli üyesi, ortaklarımızdan çok sevgili Mustafa Bilgütay Yaşar'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Acımız çok büyük. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Nur içinde yatsın.

Hepimizin başı sağolsun. pic.twitter.com/ttYFDYnUY1 — PwC_Turkey (@PwC_Turkey) May 22, 2021

Bilgütay Yaşar, Sayıştay Başkanlığı’nda 1.5 yıllık Sayıştay Denetçiliği’nden sonra Maliye Bakanlığı’na girerek 10 yıl Maliye Müfettişi olarak görev yaptı. Bu görevi sırasında, kamu ve özel kesim işletmelerinde denetim ve incelemelerde bulundu. 1996 yılında PricewaterhouseCoopers Türkiye İstanbul ofisine katıldı.

PwC Türkiye’de ağırlıklı olarak ilaç, turizm, otomotiv ve sigorta sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin denetim ve danışmanlık projelerinde yer alan Yaşar, DÜNYA Gazetesinde vergi konularında yazılar kaleme alıyordu.

DÜNYA olarak başta Yaşar ailesi olmak üzere sevenlerine ve PwC ailesine başsağlığı diliyoruz.

Bilgütay YAŞAR - VERGİ PORTALI