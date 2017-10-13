Bilim, Anadolu’ya taşınacak 5 bin çocuk teknolojiyle buluşacak

13 Ekim 2017

İmam GÜNEŞ

Young Guru Academy (YGA), Yapı Kredi’nin de desteğini alarak bilimi Anadolu’ya taşıyacak. ‘Anadolu’ya Bilim Göçü’ projesi ile 3 yıl içinde 5 bin çocuk teknoloji ile buluşacak. İlk yılında Adana, Ankara, Çanakkale, Denizli, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Kayseri olmak üzere 8 ilde gerçekleştirilecek proje, 3 yılda 50 il ve 5 bin çocuğa dokunacak. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yapı Kredi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, “Bu hayalimizin eğitim müfredatımızın bir parçası olmasını istiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı’nın sahiplendiği bir proje olursa çarpan etkisi çok büyük olur” dedi.

Projenin tanıtımı Yapı Kredi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç ve YGA Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Yaman, YGA Başkanı Asude Altıntaş ve Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcı Gökmen Uçar’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

‘Teknolojiye ayak uydurabilecek nesiller yetiştirmeliyiz’

“Memleketimizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması için hepimize önemli sorumluluklar ve ödevler düştüğüne inanıyorum” diyen Ali Koç, en önemli sorumluluklarımızdan birinine ülkemizin geleceğini emanet ettiğimiz çocuklar olduğuna dikkat çekti.

Tarihin hiçbir döneminde teknolojinin böylesine baş döndürücü bir hızda değişmediğini, değişimin bu kadar hızla olmadığını vurgulayan Koç, yeni dönemde; teknoloji ve insan kaynağı gücünü doğru konumlandırabilen ülkeler ve kurumların önemli rol oynayacaklarını belirtti. En önemli rekabet avantajının yetkinlik sahibi, nitelikli insan kaynağı olacağını kaydeden Ali Koç şöyle konuştu:

Hepimizin ülkemiz için ortak hedefi dünya sahnesinde büyük ve güçlü bir ülke olabilmek. Ancak unutmayalım ki; bu hedefe ulaşabilmenin en temel koşulu teknoloji ve bilimdeki bu baş döndürücü değişime ayak uyduracak, hatta şekillendirecek nesiller yetiştirebilmek.”

‘Dördüncü sanayi devrimi trenini kaçırma lüksümüz yok’

OECD’nin geçtiğimiz ay yayınlanan 2017 Eğitim Raporu’na dikkat çeken Koç, şu bilgileri verdi: “Türkiye’de eğitimde eşitsizliğin ilkokul seviyeleri kadar erken zamandan başladığını ve eğitim seviyesi yükseldiğinde bile bu farkın kapatılamadığını tespit ediyor. Üstelik Türkiye’deki öğrenciler bilim, matematik ve okumada OECD ortalamasının oldukça altında kalıyor. Dolayısıyla bilimi gençlere erken yaşta sevdirmemiz ve eğitimin niteliğini toplumun tüm kesimleri için yükseltmemiz gerekiyor.

Hepimiz biliyoruz ki, çağın gelişmelerini geriden takip etmenin faturası hem ülkelerin ekonomisi hem toplumsal gelişim üzerinde çok ağır oluyor. Dördüncü sanayi devrimi trenini kaçırma lüksümüz yok. Gerçekçi hedefler, doğru bir planlama ve bu çağın gereklerini kapsayan nitelikli bir eğitim sistemi ile ülkemiz de gençliğimiz de bu treni yakalayacak güce sahip ve bunu hak ediyor. Bizim çocuklarımızın diğer ülkelerde yaşayanlara göre potansiyel anlamında hiçbir eksiği yok. Onların geleceğe dair umut verecek rol modellere ihtiyaçları var. İnsanın yakıtı umuttur. Adım adım büyümesini hayal ettiğimiz bu projenin, fırsat eşitsizliği nedeniyle yeterince nitelikli eğitim göremeyen çocuklarımıza, bilimi tanıtıp sevdirme yönünde bir katkı sağlayacağını umuyoruz.”

Geleceğin Aziz Sancarları Sevgi Evlerinden çıkacak

YGA Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Yaman ise YGA’nın amacının özgürce sorgulayan, özgün projeler üreten, özgüvenli gençler yetiştirmek olduğunun altını çizdi.

Her sene 6 aşamalı bir sürecin sonunda 50 bin başvuru arasından 50 YGA’lı seçtiklerini aktaran Yaman, şöyle devam etti: “Sevgi Evlerindeki devlet koruması altındaki çocuklarımıza bu özenle seçilen üniversiteliler rol model olacaklar. YGA’lılar, deney ve oyunu birleştirerek Sevgi Evleri’ndeki çocuklara bilimi sevdirecek, onların da hayallerini büyütecekler. Bu projenin know-how’ını Amerikalı kuruluşlar bizden istiyor. Geleceğin Aziz Sancarları Sevgi Evleri’nden çıkacak. Her YGA projesi bir birlikte başarma projesidir. Yapı Kredi ile de birlikte başarmanın en güzel örneklerinden birini yaşıyoruz. Özverili ve donanımlı insanlar bir araya geldiklerinde, sıra dışı başarı hikayeleri ortaya çıkıyor. Türkiye’nin ve dünyanın böyle birlikte başarma hikayelerine çok ihtiyacı var. Anadolu’ya Bilim Göçü Projesi’ne destek veren, gönül veren Yapı Kredi Ailesi’ne bu projenin bir gönüllüsü olarak teşekkür ediyorum” dedi.

'Bilim seti doğru pozisyonlandırılırsa dünya çapında oyuncak olabilir'

Uzakdoğu’da üretilen Twin bilim setleri YGA öğrencilerinin Arçelik ile ortaklığıyla beraber bu yıl Türkiye’de üretime başlayacak. İlk yıl için 10 bin adetlik üretim planlanırken, gelecek yıl ise üretim 2 katına çıkacak. Maliyetlerin de yüzde 25 azaltılması planlanıyor. Set, şu an için D&R’larda satılıyor. Satılan setler aynı zamanda bağış olarak geri dönüyor. Ali Koç, bu çalışma ile ilgili, “Bu set, doğru pozisyonlandırılırsa dünya çapında oyuncak olabilir. Stratejik bir ortakla bu yapılabilir” ifadelerini kullandı.