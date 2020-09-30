'Bilinmeyen numaralara' 8,3 milyon lira harcandı

30 Eylül 2020

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumunun (BTK) verilerine göre, bu yılın ocak-mart döneminde telefonda rehberlik hizmetleri veren işletmecilerin toplam geliri 8,3 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde rehberlik hizmeti almak için işletmecilere yapılan toplam çağrı sayısı ise 1 milyon 324 bin oldu.

Rehberlik hizmeti sunmak üzere yetkilendirilen 12 aktif işletmecinin, bu yılın birinci çeyreğinde toplam 1 milyon 324 bin çağrının toplam süresi 2 milyon 3 bin 263 dakika oldu.

Bu dönemde 2 milyon 598 bin 488 isimle sorgulama, 7 milyon 471 bin 449 numarayla sorgulama yapıldı. Sorgulamaların 2 milyon 268 bin 705'i bireysel numara ve 927 bin 595'i kurumsal numara sorgulandı.

Rehberlik hizmeti sunan işletmecilerin üç aylık gelirleri ise yaklaşık 8,3 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA