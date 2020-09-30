'Bilinmeyen numaralara' 8,3 milyon lira harcandı
Telefonda rehberlik hizmetleri veren işletmecilerin toplam geliri, bu yılın mart ayı sonu itibarıyla 8,3 milyon lira olarak gerçekleşti.
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumunun (BTK) verilerine göre, bu yılın ocak-mart döneminde telefonda rehberlik hizmetleri veren işletmecilerin toplam geliri 8,3 milyon lira olarak kayıtlara geçti.
Bu dönemde rehberlik hizmeti almak için işletmecilere yapılan toplam çağrı sayısı ise 1 milyon 324 bin oldu.
Rehberlik hizmeti sunmak üzere yetkilendirilen 12 aktif işletmecinin, bu yılın birinci çeyreğinde toplam 1 milyon 324 bin çağrının toplam süresi 2 milyon 3 bin 263 dakika oldu.
Bu dönemde 2 milyon 598 bin 488 isimle sorgulama, 7 milyon 471 bin 449 numarayla sorgulama yapıldı. Sorgulamaların 2 milyon 268 bin 705'i bireysel numara ve 927 bin 595'i kurumsal numara sorgulandı.
Rehberlik hizmeti sunan işletmecilerin üç aylık gelirleri ise yaklaşık 8,3 milyon lira olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: AA