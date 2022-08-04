Bilişim 500 şirketlerinin geliri 214 milyar TL oldu

Bilişim dünyasında 23 yıldır yapılan Türkiye’nin İlk 500 Bilişim Şirketi - Bilişim 500 Araştırması tamamlandı. Araştırma sonuçlarına göre, ilk 500 bilişim firmasının 2021 yılında toplam geliri 214 milyar TL olurken, bir önceki yıla göre büyüme oranı ise yüzde 26 olarak gerçekleşti.

Sektörde yine yazılım başı çekerken, bu alandaki ihracat rakamı da yüzde 74 artarak, 1,6 milyar TL’ye ulaştı.

M2S Araştırma Şirketi tarafından gerçekleştirilen ve en büyük 500 şirketin kendi kulvarında değerlendirildiği Bilişim 500 Araştırması sonuçlarına göre; “Dağıtıcı”, “Sistem Entegratörü ve İş Ortağı”, “Uluslararası Merkezli Üretici/Üreticinin Temsilcisi”, “Türkiye Merkezli Üretici”, “Bilişim 500 Plus” ve “Türkiye Ekonomisine Katkı” olmak üzere 6 ayrı ana kategoride birinci olan şirketler, düzenlenen törende ödüllerini aldı.

Bilişim 500 Araştırması kapsamında; Türkiye Ekonomisine Katkı özel kategorisinde Yılın AR-GE Yatırımı Kategori birincisi Logo Yazılım olurken, Yılın Yapay Zekâ Kategori birinciliğini KoçSistem aldı. Yılın Türkiye Merkezli Üretici Donanım Kategori birincisi Karel Elektronik, Yılın Türkiye Merkezli Üretici Yazılım Kategori birincisi Softtech, Yılın Donanım İhracatı Kategori Birincisi Corning Optik İletişim, Yılın Hizmet İhracatı Kategori birincisi Teleperformance Türkiye ve Yılın Yazılım İhracatı Kategori Birincisi Roof Stacks Yazılım oldu. İlk 500 Bilişim Şirketi birincilik ödülünü ise Turkcell aldı.

Yazılım ihracatı 1,6 milyar TL’ye ulaştı

2021 yılı araştırmasında sıralamaya giren şirketler TL olarak ortalama yüzde 54 büyüdü. 2020 yılında bu rakam yüzde 42 olarak gerçekleşmişti. Türkiye Merkezli Üretici Yazılım kategorisinde de büyüme yüzde 54 oldu.

Aynı zamanda sıralamada yer alan şirketlerin de ortalama büyümesi olan bu oran, itici gücün yine yazılım olduğunu doğruladı. 2020 yılına göre yazılım ihracatı gelirleri yüzde 74 artarak 1,6 milyar TL’ye ulaştı. Hizmet ihracatı gelirlerinde de yüzde 53’lük artış yaşandı ve 1,5 milyar TL oldu. Sıralamaya giren şirketlerin 57’si yüzde 100’ün üzerinde, 163 şirket ise ortalamanın üstünde bir büyüme gösterdi.

En yüksek büyümeyi metaverse alanındaki şirket yaptı

Pandeminin bilişim sektörüne olumlu etkisinin 2021 yılında da devam ettiğini belirten M2S Araştırma Şirketi Genel Müdürü Özlem Unan, araştırmayla ilgili ilginç veriler paylaştı: “En yüksek oranda gerçekleşen iki büyüme yüzde 1725 ve yüzde 604 ile iki yazılım şirketine ait. Şirketlerden biri metaverse alanında diğeri ise insansız hava araçları konusunda çalışıyor. Bu şirketler, bilişim sektörünün nereye doğru gittiğini de bize çok net göstermesi açısından anlamlı.”

Bulut yüzde 59, yapay zekâ gelirleri yüzde 158 büyüdü

Geçmiş yılları analiz ettiklerinde pazar dinamikleri, teknoloji ve çözümlerin çok değişip, geliştiğini aktaran Unan, bu gelişimi ise şöyle açıkladı: “Güvenlik çözümleri ve hizmetleri ile bulut hizmetlerinde büyüme yaşandı. E-ticaret şirketleri büyüdü. Finans, kamu, perakende ve üretim gibi temel sektörler en yüksek teknoloji yatırımlarını yapan sektörler olarak önde olmayı sürdürdü. Nesnelerin interneti, bulut, yapay zekâ ve buna bağlı olarak veri yönetimi, siber güvenlik alanlarındaki büyümenin de devam edeceğini öngörüyoruz. 2021 yılında bulut hizmeti gelirlerinin yüzde 59, yapay zekâ gelirlerinin ise yüzde 158 büyümesi bu öngörümüzü destekler nitelikte.”

Son 10 yıllık büyüme yüzde 210 olarak gerçekleşti

Bilişim 500 Araştırması ödül töreninde açılış konuşmasını yapan BTHABER Şirketler Grubu Başkanı Murat Göçe, bu yıl 23.sü gerçekleştirilen Bilişim 500 Araştırması’nın ilk yıllarda adının Bilişim 100 olduğunu, daha sonraki yıllarda Bilişim 500’e evirildiğini hatırlatarak, “Bilişim 500, 23 yaşında bir genç ama biz artık olgunlaşmasını istiyoruz. Amacımız; Bilişim 1000, Bilişim 5000’e ulaşmak. Sadece Türkiye’de değil yurtdışında da referans kaynağı olmasını sağlamak” diyerek sektöre araştırmaya daha geniş katılım göstermesi için çağrıda bulundu.

Araştırma verilerine ilişkin bilgiler de paylaşan Göçe, “Türkiye’de bilişim sektörünün ciroları itibariyle sıralandığı, pazar hakkında öngörü ve özellikleri belirleyen araştırmaya göre; 2021 yılında ilk 500 sıralamasında yer alan şirketlerin toplam geliri, 2020 yılına göre yüzde 26 büyüme göstererek, 214 milyar TL.’ye ulaştı. Son 10 yıllık büyüme ise yüzde 210 olarak gerçekleşti. Bilişim 500 sıralamasına 80 yeni şirketin girdiği açıklandı. “dedi.