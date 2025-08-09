Bilişim 500’ün gelirleri 1,1 trilyon TL’ye ulaştı

Hamide HANGÜL

Bilişim 500 araştırmasına göre, 2024 yılında sıralamaya giren şir­ketlerin toplam geliri, bir önceki yıla göre yüzde 56 artışla 1,1 tril­yon TL’ye ulaştı. Yaklaşık 34 mil­yar dolara denk gelen bu rakamla dolar bazında yüzde 13 düzeyin­de bir büyüme sağlandı. Sırala­maya giren şirketlerin 90’ı yüzde 100’ün üzerinde gelir artışı sağ­larken, en yüksek büyüme oranı yüzde 690 olarak gerçekleşti. Bu yıl 74 yeni şirket sıralamaya girdi. Yüzde 100’ün üzerinde büyüyen şirket sayısı ise 90 oldu. Araştır­maya göre, yapay zekâ gelirlerin­de bir önceki yıla göre yüzde 100’e varan bir büyüme kaydedildi. Bu­lut hizmetleri gelirleri de yüzde 76 arttı. Türkiye’de üretilen ya­zılım gelirleri de yüzde 93 artışla 69 milyar TL’ye yükseldi. Bu ge­lirin yüzde 63’ü sektörel yazılım­lardan sağlandı. Finans, banka­cılık ve savunma sektörlerindeki yazılım gelirlerinin büyümesi de dikkat çekti. Yazılım ihracat ge­lirleri yüzde 99 artarak 14 milyar TL’yi aşarken, hizmet ihracatı da yüzde 78 büyüdü.

5G sürecinde milli teknolojilere odaklanıyoruz

Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardım­cısı Dr. Ömer Fatih Sayan, içinde bulunulan çağda, değişimin artık istisna değil, harfi harfine uyul­ması gereken bir kural olduğunu dile getirdi. Sayan, “5G ve ötesi teknolojilere geçiş sürecinde yer­li ve milli teknolojilere odaklanı­yoruz. 2026 hedefimiz net. Türki­ye'nin dört bir yanında tamamen yerli ve milli teknolojilerle 5G'yi aktif kullanabilmek” dedi.

Araştırma sonuçlarına göre bi­lişim sektöründe Turkcell ilk sı­rada yer aldı. Türk Telekom’un ikinci, Vodafone üçüncü sıra­da geldi. Törende “Türkiye eko­nomisine katkı özel ödülleri” ka­tegorisinde, yılın Ar-Ge yatırımı kategori birincisi Logo Yazılım olurken, yılın yapay zekâda bi­rinci Deeptech oldu. Yılın Türki­ye merkezli üretici hizmet kate­gori birincisi Türk Telekom, yılın Türkiye merkezli üretici yazılım kategori birincisi Intertech, yılın donanım ihracatı kategori birin­cisi Karel, yılın hizmet ihracatı kategori birincisi TP, yılın yazılım ihracatı kategori birincisi olarak Havelsan ödüle layık görüldü