Bilişim 500’ün gelirleri 1,1 trilyon TL’ye ulaştı
Bilişim 500’ün 2024 araştırma sonuçları açıklandı. Buna göre, toplam gelir, bir önceki yıla göre yüzde 56 artarak 1,1 trilyon TL’ye ulaşırken, dolar bazında yüzde 13 büyüdü. Yapay zekâ gelirlerinde büyüme yüzde 100’e kadar ulaştı. Bilişim 500’ün ilk sırasında Turkcell yer aldı.
Hamide HANGÜL
Bilişim 500 araştırmasına göre, 2024 yılında sıralamaya giren şirketlerin toplam geliri, bir önceki yıla göre yüzde 56 artışla 1,1 trilyon TL’ye ulaştı. Yaklaşık 34 milyar dolara denk gelen bu rakamla dolar bazında yüzde 13 düzeyinde bir büyüme sağlandı. Sıralamaya giren şirketlerin 90’ı yüzde 100’ün üzerinde gelir artışı sağlarken, en yüksek büyüme oranı yüzde 690 olarak gerçekleşti. Bu yıl 74 yeni şirket sıralamaya girdi. Yüzde 100’ün üzerinde büyüyen şirket sayısı ise 90 oldu. Araştırmaya göre, yapay zekâ gelirlerinde bir önceki yıla göre yüzde 100’e varan bir büyüme kaydedildi. Bulut hizmetleri gelirleri de yüzde 76 arttı. Türkiye’de üretilen yazılım gelirleri de yüzde 93 artışla 69 milyar TL’ye yükseldi. Bu gelirin yüzde 63’ü sektörel yazılımlardan sağlandı. Finans, bankacılık ve savunma sektörlerindeki yazılım gelirlerinin büyümesi de dikkat çekti. Yazılım ihracat gelirleri yüzde 99 artarak 14 milyar TL’yi aşarken, hizmet ihracatı da yüzde 78 büyüdü.
5G sürecinde milli teknolojilere odaklanıyoruz
Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, içinde bulunulan çağda, değişimin artık istisna değil, harfi harfine uyulması gereken bir kural olduğunu dile getirdi. Sayan, “5G ve ötesi teknolojilere geçiş sürecinde yerli ve milli teknolojilere odaklanıyoruz. 2026 hedefimiz net. Türkiye'nin dört bir yanında tamamen yerli ve milli teknolojilerle 5G'yi aktif kullanabilmek” dedi.
Araştırma sonuçlarına göre bilişim sektöründe Turkcell ilk sırada yer aldı. Türk Telekom’un ikinci, Vodafone üçüncü sırada geldi. Törende “Türkiye ekonomisine katkı özel ödülleri” kategorisinde, yılın Ar-Ge yatırımı kategori birincisi Logo Yazılım olurken, yılın yapay zekâda birinci Deeptech oldu. Yılın Türkiye merkezli üretici hizmet kategori birincisi Türk Telekom, yılın Türkiye merkezli üretici yazılım kategori birincisi Intertech, yılın donanım ihracatı kategori birincisi Karel, yılın hizmet ihracatı kategori birincisi TP, yılın yazılım ihracatı kategori birincisi olarak Havelsan ödüle layık görüldü