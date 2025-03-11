Bilişim sektörü ihracatı 5 milyar dolara yükseldi

Ticaret Bakanlığı, bilişim sektöründe faaliyet gösteren ihracatçılara ilişkin bilgi verdi.

Bilişim ihracatçılarına 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 228 artışla 3 milyar 226 milyon lira destek sağlandı.

Bilişim sektörünün ihracatı da 2023'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 43 artışla 4,2 milyar dolar, 2024'te de 4,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bu çerçevede, inovasyonun teşvik edilmesi ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek bölgesel ve küresel "unicorn"ların oluşturulmasına yönelik yeni destek unsurlarını içeren "e-Turquality" (Bilişimin Yıldızları) Programı 2022'de uygulamaya alındı.

Programa kısa sürede çok sayıda şirket dahil edilirken, 2024 sonu itibarıyla bu destekten 39 şirket yararlandı.

Bir yılda 477 etkinlik

Bilişim sektörüne yönelik 2024'te yurt dışında düzenlenen 477 etkinlik ile İstanbul ve Antalya'daki 9 uluslararası yurt içi fuar Bakanlıkça destek kapsamına alındı, çeşitli ülkelerden katılımcı içeren 2 alım heyeti programı İstanbul'da gerçekleştirildi.