Bilişimde ufak dokunuşlarla öne çıkabiliriz

23 Eylül 2019

Yeşim ARDIÇ

Türkiye’de 30 milyar dolara ulaşan bir sektör büyüklüğünün büyük bölümünün donanım alanında olduğunu kaydeden Aktepe, yazılım ve hizmet alanının daha da gelişebileceğini kaydetti.

Yazılım alanının gelişmesine yönelik olarak, yerli ve milli yazılımın ticarileşmesi, markalaşması için yapılması gerekenler üzerine de yoğunlaştıklarını kaydeden Aktepe, “Kuluçka merkezlerinin oluşturulması ve bu kuluçka merkezlerinin üretimlerinin nihai hedef olan ticarileşme sürecine kadar hangi desteklerin devlet tarafından verilmesi gerektiğine ilişkin bir rapor hazırladık. Bugüne kadar yapılan teşvik ve desteklerin bu sektöre önemli katkısı olmadığını, farklı boyutta teşvik ve destekler verilmesi gerektiğini ortaya koyduk. Bu rapor doğrultusunda çeşitli birimler istediğimiz biçimde teşvik ve destekleri vermeye başladılar” şeklinde konuştu. Bilişim firmalarının sanayi kuruluşu olarak kabul edilmesinde de katkıları olduğunu belirten Aktepe, yapay zeka, makine üretimi gibi alanlardaki bilişim firmalarına destek verilmesinin de kendi önerileri sonucu ortaya çıktığını, kamunun e-devlet girişimlerine de öncülük ettiklerini bildirdi.

e-dönüşüm icra kurulu çalışmalarına geri dönüş isteği

Bilişim alanında standartların önem taşıdığının altını çizen Rahmi Aktepe, TBD bünyesinde oluşturulan standartlar çalışma grubunun TSE ile bir protokol imzalayarak bu alanda çeşitli çalışmalar yürüttüğünü bildirdi. Diğer yandan E-Türkiye çalışmalarının TBD tarafından başlatıldığını hatırlatan Aktepe, bilişim alanındaki bütün alt alanlara yönelik çalışmalarda koordinasyonun önem taşıdığını vurgulayarak, “E-Türkiye çalışmalarının koordinasyonu devlet tarafından bize verildi. Bizim girişimlerimizle e-dönüşüm icra kurulu oluşturuldu. 5 yıl süreyle bu kurulun toplantıları her ay yapıldı. Burada yine STK’lar, TOBB gibi, TBD, Bilişim Vakfı, TÜSİAD, TÜBİTAK, Maliye Bakanlığı gibi diğer kamu kurum ve kuruluşlarının katıldığı bir yapı oluşturdu. Bunun faydası bu alanın sağlıklı koordinasyonunu sağlıyordu. Bugün en büyük sıkıntı Türkiye’deki sağlıklı bir koordinasyon yok” dedi.