Bill Gates, servetinin büyük bölümünü bağışlayacak!

Serveti 100 milyar doları aşan 15 kişiden biri olan 69 yaşındaki Bill Gates, eski eşi ile 2000 yılında kurdukları Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın şu ana kadar 100 milyar dolardan fazla bağış yaptığını açıkladı.

BBC'de yer alan habere göre, yüklü bağışlara rağmen Gates'in kişisel harcamalarında bir kısıtlamaya gitmesi gerekmedi, özel jetini ve çok sayıdaki evini kullanmaya devam etti.

Servetinin "büyük bölümünü" bağışlayacak

Servetle birlikte, bağış yapma zorunluluğunun da geldiğini hatırlatan Gates, servetinin "çok büyük bölümünü" bağışlamayı düşündüğünü söylüyor. Çocuklarının ise genel anlamda iyi durumda olacaklarını ve yoksul kalmayacaklarını belirtiyor.

Bloomberg milyarderler listesine göre Gates'in serveti 160 milyar dolar ve bu servetin küçük bir yüzdesini bırakması bile, çocuklarını oldukça zengin yapıyor.

Sosyal medya uyarısı

Gates ayrıca çocukların sosyal medyadan korunması gerektiğini belirterek, 16 yaş altına sosyal medya yasağını destekliyor. Sosyal medyanın bilgisayar oyunlarından bile çok zamanını alabileceğini belirten Gates, kullanımı konusunda da çok dikkatli olunması uyarısınad bulunuyor.