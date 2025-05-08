Bill Gates'ten dev bağış: 2045'e kadar 200 milyar dolar vakfa aktarılacak

Gates, vakfın kuruluşunun 25. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, hayırseverlik çalışmalarını hızlandıracaklarını belirtti. Küresel sağlık ve insani kalkınma alanlarında faaliyet gösteren Gates Vakfı'nın, önümüzdeki 20 yıl boyunca cömert bağışlarla yoksulluğun azaltılmasına ve sağlık sistemlerinin güçlendirilmesine katkı sunmaya devam edeceğini vurguladı.

2000 yılında Melinda French Gates ile birlikte kurulan vakıf, bugüne kadar kaynak sıkıntısı çeken kuruluşlara 100 milyar dolardan fazla mali destek sağladı. Gates, kalan kişisel servetinin neredeyse tamamını da bu süreçte vakfa aktaracağını bildirdi.

Vakıf 2045’te faaliyetlerine son verecek

Vakıf yönetimi, Gates’in açıklamaları doğrultusunda 31 Aralık 2045 tarihinde faaliyetlerini kalıcı olarak sonlandırmayı planlıyor. Bu tarihe kadar, hayırseverlik faaliyetlerine odaklanarak, sağlık ve kalkınma alanlarında kalıcı etkiler bırakmayı hedefliyor.

Gates Vakfı, son çeyrek yüzyılda özellikle aşılamadan hastalıkla mücadeleye, eğitimden gıda güvenliğine kadar pek çok alanda kritik projelere destek verdi ve küresel halk sağlığında önemli bir aktör haline geldi.