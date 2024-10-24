Bill Gates’ten Harris’e 50 milyon dolarlık gizli bağış
New York Times’ın konuyla ilgili bilgi sahibi üç kişiye dayandırdığı haberine göre, dünyanın en zengin insanlarından Bill Gates, kısa bir süre önce Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in başkanlık yarışını destekleyen kâr amacı gütmeyen bir kuruluşa yaklaşık 50 milyon dolar bağışladığını söyledi.
Ancak bağışın gizli kalması gerekiyordu. Microsoft’un kurucularından biri olan Gates, Harris’i kamuoyu önünde desteklemediği ve yaptığı bağış, onu daha önce bu tür hediyelerden uzak tutan stratejide önemli bir değişiklik anlamına geldiği belirtildi.
Endişelerini dile getirdi
Gates’in düşünceleri hakkında bilgi sahibi bir kişiye göre, Gates bu yıl arkadaşlarıyla ve diğerleriyle yaptığı özel görüşmelerde, ikinci bir Donald Trump başkanlığının neye benzeyeceği konusundaki endişelerini dile getirdi, ancak her iki adayla da çalışabileceğini vurguladı. Vakfa yakın iki kişiye göre, Gates’in hayırsever kuruluşu Bill & Melinda Gates Vakfı, Trump’ın seçilmesi halinde aile planlaması ve küresel sağlık programlarında yapılacak olası kesintilerden büyük endişe duyuyor.