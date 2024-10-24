Bill Gates’ten Harris’e 50 milyon dolarlık gizli bağış

Ancak bağışın giz­li kalması gerekiyordu. Microsoft’un kurucularından biri olan Gates, Har­ris’i kamuoyu önünde desteklemedi­ği ve yaptığı bağış, onu daha önce bu tür hediyelerden uzak tutan strate­jide önemli bir değişiklik anlamına geldiği belirtildi.

Endişelerini dile getirdi

Gates’in düşünceleri hakkında bil­gi sahibi bir kişiye göre, Gates bu yıl arkadaşlarıyla ve diğerleriyle yaptı­ğı özel görüşmelerde, ikinci bir Do­nald Trump başkanlığının neye ben­zeyeceği konusundaki endişelerini dile getirdi, ancak her iki adayla da çalışabileceğini vurguladı. Vakfa ya­kın iki kişiye göre, Gates’in hayırse­ver kuruluşu Bill & Melinda Gates Vakfı, Trump’ın seçilmesi halinde ai­le planlaması ve küresel sağlık prog­ramlarında yapılacak olası kesinti­lerden büyük endişe duyuyor.