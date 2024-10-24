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Bill Gates’ten Harris’e 50 milyon dolarlık gizli bağış

 New York Times’ın konuyla ilgili bilgi sahibi üç kişiye dayandır­dığı haberine göre, dünyanın en zen­gin insanlarından Bill Gates, kısa bir süre önce Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in başkanlık yarışını destek­leyen kâr amacı gütmeyen bir kuru­luşa yaklaşık 50 milyon dolar bağış­ladığını söyledi.

Dünya Gazetesi
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Ancak bağışın giz­li kalması gerekiyordu. Microsoft’un kurucularından biri olan Gates, Har­ris’i kamuoyu önünde desteklemedi­ği ve yaptığı bağış, onu daha önce bu tür hediyelerden uzak tutan strate­jide önemli bir değişiklik anlamına geldiği belirtildi.

Endişelerini dile getirdi

Gates’in düşünceleri hakkında bil­gi sahibi bir kişiye göre, Gates bu yıl arkadaşlarıyla ve diğerleriyle yaptı­ğı özel görüşmelerde, ikinci bir Do­nald Trump başkanlığının neye ben­zeyeceği konusundaki endişelerini dile getirdi, ancak her iki adayla da çalışabileceğini vurguladı. Vakfa ya­kın iki kişiye göre, Gates’in hayırse­ver kuruluşu Bill & Melinda Gates Vakfı, Trump’ın seçilmesi halinde ai­le planlaması ve küresel sağlık prog­ramlarında yapılacak olası kesinti­lerden büyük endişe duyuyor.

 