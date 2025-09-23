BİM, Migros, Şok... JPMorgan, Türk gıda perakendesinde hedef fiyatları revize etti

ABD’li yatırım bankası JPMorgan, Türk gıda perakende şirketlerine yönelik hedef fiyat raporunu güncelledi.

Banka, BİM ve Migros için “ağırlığını artır” tavsiyesini korurken, Şok Marketler için ise “nötr” görüşünü yineledi. Ancak üç şirketin de hedef fiyatlarında aşağı yönlü revizyon yapıldı.

Buna göre, BİM için 2026 yıl sonu hedef fiyatı 985 TL’den 858 TL’ye indirildi. Migros için hedef fiyat 982 TL’den 869 TL’ye düşürüldü. Şok Marketler için hedef fiyat ise 73 TL’den 70 TL’ye çekildi.

JPMorgan, söz konusu revizyonun gerekçesi olarak şirketlerin kârlılıklarındaki temkinli görünüme işaret etti.