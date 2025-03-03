BİM, Rekabet Kurulu'nun 1,3 milyar TL’lik cezasına itiraz etti

BİM, Rekabet Kurulu tarafından kurum uzmanlarının yerinde incelemesini engellemesi nedeniyle 1,3 milyar Türk lirası idari para cezasına çarptırıldı. Kurum, 14 Ocak'ta yapılan yerinde inceleme sırasında BİM yönetimi tarafından veri silme eyleminin gerçekleştirildiğini tespit etti.

Bunun üzerine 6 Şubat'ta alınan kararla yerinde incelemenin engellendiği ve zorlaştırıldığına hükmedildi. Bu durumun ardından Rekabet Kurulu, BİM'e 1,3 milyar TL'lik idari para cezası uygulamıştı.

BİM, cezaya itiraz edeceğini Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuoyuna duyurdu. Şirketin açıklamasında, "İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 11. maddesi hükmü uyarınca, söz konusu para cezasının geri alınması istemiyle Şirketimiz tarafından bugün Rekabet Kurumu Başkanlığı'na itiraz dilekçesi ile başvuru yapılmıştır" denildi.

Rekabet Kurulu'nun açıklamasında, yerinde incelemenin engellenmesi veya zorlaştırılmasının durumunda, şirketlere cirosunun binde beşi oranında idari para cezası uygulanacağı belirtildi. BİM'in bu cezanın geri alınması için yasal yollara başvuracağı ifade edildi.