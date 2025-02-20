BİM'den dev cezaya itiraz: Hakkaniyetsiz, teamüllere aykırı
Zincir market devi BİM'e yerinde incelemeyi engellemekten 1,3 miyar lira para cezası kesilmişti. Rekabet Kurumu cezayı "Yerinde İncelemeyi Engellemenin Sonuçları Ağır Olabilir" başlığıyla duyururken bugün BİM'den ilk açıklama geldi. Şirket, açıklamanın diline ve başlığa dikkati çekerek temaüllere uyulmadığını belirtti, "Şirketimizin tüm hesaplarında, yöneticilerimizin tüm yazışma ve uygulamalarında ceza verilmeye neden olacak hiçbir ibare ve eylem asla yer almamaktadır" denildi.
Rekabet Kurumu, BİM'deki incelemelerde yönetici kademesindeki bir çalışanın cihazlardan veri sildiğini tespit edince şirkete 1,3 milyar lira para cezası kesti.
Rekabet Kurumu, BİM'e kesilen bu cezayı da "Yerinde İncelemeyi Engellemenin Sonuçları Ağır Olabilir" başlığıyla dduyurdu.
'Bu ceza hakkaniyetsizdir'
BİM ise bugün Rekabet Kurumu'nun 1,3 milyar liralık para cezasına itiraz ederek, cezaye sebep olacak bir unsur bulunmadığını açıkladı. Açıklamada, kişisel telefonunda bulunan mesajlaşma uygulamasındaki yazışmaları silen personelin şirket kararlarını etkileyecek bir pozisyonda olmadığı ve yazışmaların geri getirildiği belirtildi.
Yazışmalarda rekabet hukukuna aykırı bir içerik bulunmadığı belirtilen BİM, "Buna rağmen verilen bu ceza hakkaniyetsizdir. Şirketimizin tüm hesaplarında, yöneticilerimizin tüm yazışma ve uygulamalarında ceza verilmeye neden olacak hiçbir ibare ve eylem asla yer almamaktadır" denildi.
Şirket açıklamanın dilinden de rahatsızlık duyduğuna işaret ederek, açıklamadaki başlığın teamüllere uymadığına dikkat çekti.