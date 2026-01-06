Bina Tamamlama Sigortası yatırımcı ve tüketici için hayati güvence sunuyor

Camadan Sigorta Kurucusu Tülay Koçak, BTS’nin modern inşaat ekosisteminin vazgeçilmez unsurlarından biri haline geldiğini vurgulayarak, sigortanın sektörde güveni ve sürdürülebilirliği güçlendirdiğini ifade etti.

“BTS, tüketicinin en büyük yatırımını koruyor”

Bina Tamamlama Sigortası’nın, ön ödemeli konut satışlarında yüklenicinin iflası, vefatı, projeyi terk etmesi ya da sözleşme şartlarını yerine getirememesi gibi durumlarda devreye girdiğini belirten Koçak, şu değerlendirmede bulundu:

“BTS sayesinde ya inşaat tamamlanıyor ya da hak sahiplerinin ödemeleri iade ediliyor. Bu da özellikle konut gibi hayat boyu birikimle yapılan yatırımlarda tüketici için son derece güçlü bir koruma anlamına geliyor.”

Sürdürülebilir inşaat ekosistemine katkı sunuyor

Koçak’a göre BTS uygulamaları, yarım kalan projelerin ve konut mağduriyetlerinin azalmasını sağlayarak sektörde daha sağlıklı bir yapı oluşmasına katkı sunuyor. Sigorta güvencesi bulunan projelerin hem finansal disiplin hem de toplumsal güven açısından daha güçlü olduğunu belirten Koçak, “Sigorta, müteahhidi de disipline eden bir mekanizmadır” dedi.

Türkiye genelinde yaklaşık 9,8 milyon bina ve 28,6 milyon konut bulunduğunu, bunların 1,5 milyonunun riskli yapı statüsünde olduğunu hatırlatan Koçak, İstanbul’da ise dönüşmesi gereken konut sayısının 300 bine yaklaştığını söyledi.

Son yıllarda yaşanan depremlerin kentsel dönüşümün aciliyetini ortaya koyduğunu belirten Koçak, şu uyarıda bulundu:

“Kentsel dönüşüm projeleri hız kazanırken, bu projelerin yarım kalması hem ekonomik hem de sosyal açıdan büyük bir risk oluşturur. BTS, bu süreçte hak sahipleri için kritik bir güvence mekanizmasıdır.”

Tüketici ve yatırımcı için çok yönlü koruma sağlıyor

Bina Tamamlama Sigortası’nın yalnızca tüketiciyi değil, yatırımcıyı ve sektörü de koruduğunu ifade eden Koçak, BTS’nin sağladığı avantajları şöyle sıraladı:

* Tüketiciler birikimlerini güvence altına alır

* Yatırımcılar projelere daha yüksek güvenle yaklaşır

* Hukuki uyuşmazlıklar ve uzun dava süreçleri azalır

* Ayrıca BTS’nin, müteahhit firmaların finansal ve teknik yeterliliklerinin sigorta şirketleri tarafından sürekli denetlenmesini sağladığını belirten Koçak, bunun sektör genelinde kalite standartlarını yükselttiğini vurguladı.

“BTS artık bir tercih değil zorunluluk”

Tülay Koçak, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Bina Tamamlama Sigortası; bireylerin, arsa sahiplerinin ve yatırımcıların haklarını korurken, inşaat sektöründe sürdürülebilirliği destekleyen güçlü bir teminattır. Yarım kalan projelerin önüne geçmek, ekonomik istikrarı güçlendirmek ve güvenli yaşam alanları oluşturmak için BTS yaptırmak artık bir tercih değil, zorunluluktur. Unutulmamalıdır ki güvence altına alınmayan her proje, tamamlanmamış bir risk taşır.”