Bina yalıtım uygulamasına güncelleme: Enerji faturaları ne kadar düşecek?

TSE tarafından enerji verimliliği için 21 Ekim 2024'te revize edilen 'TS 825-Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı' 1 Nisan itibariyle hayata geçiyor.

Sektör ihtiyaçları ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerçekleştirilen güncellemenin, ısıtma ve soğutma maliyetlerini düşürmesi, enerji kaynaklarının daha verimli kullanılmasına olanak yaratması ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlaması hedefleniyor.

Yalıtım sınıflandırılması 6'ya çıkarıldı

Söz konusu güncelleme uyarınca, daha önce 4 bölgeye ayrılan yalıtım sınıflandırması, iklim koşulları göz önünde bulundurularak 6 bölgeye çıkarıldı ve binalarda uygulanacak yalıtım hesaplamaları bölgesel iklim şartlarına göre yeniden yapıldı.

Enerji faturalarında yüzde 25'e varan düşüş öngörülüyor

Binaların termik performansından zemin ısı transferine, ısıtma ve soğutmadan enerji gereksinimlerine, bina malzemelerinden yüzey sıcaklıklarına kadar kurallar TSE'nin belirlediği standartlarda yer alıyor. Böylece, binalarda konfor şartları korunarak enerji faturalarında yüzde 25'e varan düşüş sağlanması öngörülüyor. Ayrıca, her yıl inşa edilecek yeni binalarda toplam 2,5 teravat saat enerji tasarrufu elde edilmesi ve Atatürk Barajı'nın üç aylık enerji üretimine eşdeğer kazanım sağlanması hedefleniyor. Ayrıca, karbon salımının yılda 600 milyon ton azaltılmasıyla çevresel sürdürülebilirliğine önemli katkılar sunulacak.