Bina yıkımına ruhsat şartı geliyor

ANKARA(DÜNYA)-Bina yıkımı sırasında yaşanan kazalar ve çevreye verilen zararlar üzerine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, binaların yıkılma şartlarına ilişkin düzenlemeleri içeren bir yönetmelik yayınlandı.

Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğe göre, yıkım faaliyetlerinin temelini insan sağlığı, can ve mal güvenliği ile çevreyi koruma esas alınacak. Yüksekliği 21.5 metreden büyük binalarda fenni mesuliyet inşaat mühendisi tarafından üstlenilecek. Yapıların kısmen veya planlı şekilde yıkım işlemleri için ilgili idareler tarafından yıkım ruhsatı düzenlenecek. Yönetmelik 2022 yılı Temmuz ayından itibaren yürürlükte olacak.