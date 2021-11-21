Binali Yıldırım’dan enflasyon değerlendirmesi

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Erzincan'da partisinin il başkanlığınca düzenlenen 'Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda partililere hitap etti.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Yıldırım, yaşanan salgının tüm dünyayı derinden sarstığını vurguladı.

Pandeminin getirdiği belirsizliğin bütün dünyayı kasıp kavurduğunu söyleyen Yıldırım, “Bu yaşadığımız hayat pahalılığı, yaşadığımız bu ekonomideki dalgalanmalara mazeret olarak söylemiyorum. Bu bir gerçek, bu bir durum tespiti. Amerika, Avrupa denen ülkeler enflasyon denen bir şey bilmiyordu. Bugün Amerika’da enflasyon sıfırdan yüzde 7’ye çıkmış. Bu ne demek 7 kat artış. Bizde 10’lardan 20’ye çıkmış yani iki kat artış. İyi mi değil. Belirsizliği yönetemezsiniz. Hiçbir ülke belirsizliği yönetemez. Kriz yönetilir belirsizlik yönetilemez. Hepimizin umudu bu belanın bir an önce defolmasıdır." ifadelerini kullandı.