Binance anketinde ortaya çıktı: Kripto yatırımcısının profilinde dikkat çeken değişim

Binance, kripto varlık kullanıcılarının profilinde yaşanan değişimi ortaya çıkarmak için dikkat çeken bir ankete imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bianance'ın Avrupa genelinde 16 binin üzerinde katılımcıyla yürüttüğü ankete sonuçlarına göre, kripto topluluğu, daha bilinçli, deneyimli ve kalıcı bir kullanıcı kitlesine dönüşmeye başladı.

Yaş aralığı ortalama 26-45

Ankete göre, kripto varlık kullanıcılarının yüzde 32'si 26-35, yüzde 30'u 36-45 büyük çoğunluğu ise 26-45 yaş aralığında yer alıyor. İlk günden bu yana sektörde bulunan kullanıcılar aktif pozisyonunu korurken, yeni bir kuşak da bu alana yöneliyor. Kripto varlık topluluğu, hem eski kullanıcıların devamlılığı hem de yeni gelenlerin bilinçli katılımıyla olgunlaşıyor.

Yatırımcıların yüzde 47'si üniversite, yüzde 45'i lise mezunu

Kripto hesabı bulunan katılımcıların yüzde 47'si üniversite, yüzde 45'i ise en az lise mezunu olduğunu aktarıyor. Eğitim seviyesi arttıkça, araştırma derinliği ve stratejik karar alma becerileri de gelişiyor. Bu durum, kriptonun kısa vadeli hevesler yerine ciddi ve planlı adımlarla değerlendirildiğini gösteriyor. Katılımcıların yüzde 49'u tam zamanlı bir işte çalışırken, yüzde 30'u da girişimci veya serbest çalışan grubunda yer alıyor.

Yüzde 40'ı kripto varlıklarla son bir yıl içinde tanıştı

Ankete katılanların yüzde 40'ı, kripto varlıklarla son bir yıl içinde tanıştığını, yüzde 45'i ise bu alanda 1 ile 5 yıl arasında deneyime sahip olduğunu bildiriyor. Bu durum, kripto topluluğunun hem yeni kullanıcılarla büyümeye devam ettiğini hem de mevcut kullanıcıların sektöre bağlılığını koruduğununa işaret ediyor.

Tercih sebebi: Enflasyona karşı koruma ve değer saklama

Kripto varlıkların cazip gelme nedenleri arasında yüzde 43 ile enflasyona karşı koruma ve değer saklama aracı olması ilk sırada yer alıyor. Katılımcıların yüzde 18'i günlük işlem yaptığını, yüzde 34'ü de ayda birden az işlem yaptığını belirtiyor. Bu veriler, birçok kullanıcının ani kazançlar yerine stratejiye dayalı, uzun vadeli bir yatırım anlayışını benimsediğini gösteriyor.

Kripto ekosistemine girişte sosyal medya (yüzde 37) ön planda olmayı sürdürüyor. Bunu, yüzde 33'le arkadaş ve aile tavsiyeleri izliyor. Kriptonun dijital platformların yanı sıra gündelik sohbetlerde daha fazla konuşulması, bu durumun nedenleri arasında yer alıyor.