Binance'den özel kripto bankası kurma iddialarına yanıt
Binance’in kurucusu ve eski CEO’su Changpeng Zhao, Kırgızistan’da özel bir kripto bankası kurulmasını önerdiği yönündeki iddiaları reddetti. Zhao, “Banka kurmayı önermedim, banka işletmeye ilgim yok” açıklamasını yaptı.
Binance’in kurucusu ve eski CEO’su Changpeng Zhao (CZ), Kırgızistan’da özel bir kripto bankası kurulmasını önerdiğine dair iddialara yanıt verdi.
CZ, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Ben hiçbir zaman banka kurmayı önermedim, banka işletmeye ilgim yok ve bahsedilen ismi tanımıyorum" dedi.
Ne olmuştu?
İddialar, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un Kabar ajansına verdiği röportajda, ülkesinde yeni kurulan Bereket Bank’ın Binance kurucusu Zhao’nun önerisiyle hayata geçtiğini söylemesi üzerine gündeme geldi.
Caparov, Bereket Bank’ın özel bir girişim olduğunu, ülkeye büyük yatırımlar çekmesinin beklendiğini ifade etmişti.