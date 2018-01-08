Bine yakın yabancı alıcı Junioshow için geliyor

08 Ocak 2018

BURSA (DÜNYA) - Bebek ve çocuk konfeksiyonu sektörünün kalbinin atacağı Junioshow Fuarı 10 Ocak'ta kapılarını açıyor. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ. ve BEKSİAD işbirliğinde gerçekleşecek olan fuara 50 ülkeden bine yakın iş insanının katılması bekleniyor.

BTSO, TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ ve Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) işbirliğinde gerçekleştirilecek fuarda bu yıl 200'e yakın firma stant açacak. Fuar kapsamında BTSO'nun Ticari Safari Projesi ve bebe-çocuk konfeksiyonu sektöründe yürüttüğü iki ayrı Uluslararası Rekabeti Geliştirme Projesi'nin (Ur-Ge) yanı sıra TÜYAP'ın yurt dışı ofislerinin çalışmaları ile 50 ülkeden bini aşkın yabancı alıcı Bursa'ya gelecek.

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, endüstri ve üretim şehri olan Bursa'nın fuarcılık çalışmalarıyla ihracatının ve rekabetçiliğinin daha da güçlendirdiğini söyledi. Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründe üretimin yüzde 80'ini tek başına karşılayan Bursalı firmaların BTSO'nun yürüttüğü Ur-Ge projeleri ve fuarcılık çalışmalarıyla dünyaya açıldığını kaydeden İsmail Kuş, BTSO'nun organizasyonlarıyla sektörün her sene yeni ihracatçılar kazandığını vurguladı. Bursalı firmaların Junioshow sayesinde katma değerli ve tasarım odaklı ürünlerini dünya pazarlarına sunma fırsatı yakaladığını ifade eden Kuş, fuar ile yeni bir alım heyeti organizasyonu daha düzenlediklerini söyledi.

Kuş, "Sektörümüzün ilkbahar – yaz kreasyonlarının görücüye çıkacağı fuara, başta Rusya, Ortadoğu ve Afrika ülkeleri olmak üzere bine yakın yabanı iş insanının gelmesini bekliyoruz" dedi.

"İhracatçı kimliğine güç katacak"

Fuar ile ilgili değerlendirmelerde bulunan TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ. Genel Müdürü İlhan Ersözlü de, Junioshow Fuarı'nda 0 - 12 yaş arası bebe ve çocuk hazır giyim sektörünün ‘ilkbahar-yaz konsepti ürünlerinin sergileneceğini belirtti. Fuarda özel dekor stantlarda 200'e yakın yerli üreticinin stant açacağını dile getiren Ersözlü, "30 bin metrekare alanda, 4 ayrı salonda hazırlanan Junioshow, Bursalı önemli üreticilerin belirlediği tekstil modasını sektör profesyonelleri ile global bir platformda buluşturmaya hazırlanıyor. Fuarda oluşacak iş bağlantıları ile sektörün ihracatçı kimliğine güç katacak fuar, sektör profesyonellerinin ajandasında ilk sırada yer alıyor" diye konuştu.

BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız, 4 yıldır düzenlenen fuarın, her yıl üzerine katarak geliştiğini, bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründe ülkenin üretim üssü konumunda bulunan Bursa'nın gücünü ispatlar nitelikte olduğunu söyledi.

10 Ocak 2018 Çarşamba günü kapılarını açacak Junioshow Fuarı, 13 Ocak tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.