Binek otomobilde ÖTV matrahları değişti: Hangi araçların fiyatı düşecek?

Aysel YÜCEL

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile binek otomobil alım-satım işlemlerinde geçerli olacak ÖTV matrah limitleri değiştirildi. Buna göre, 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin liradan 92 bin TL'ye çıkarıldı. Matrah limiti 85 bin lirayı aşıp 130 bin lirayı geçmeyen ve yüzde 50'lik ÖTV limitinde yer alan motorlu araçların yeni matrah limiti ise 92 bin – 150 bin TL arasına yükseltildi.



ÖTV matrah düzenlemesi ile fiyatı 318 bin TL’yi geçmeyen sıfır araçlarda yüzde 16’ya varan indirim anlamına geliyor. İkinci elde de yüzde 10 fiyat düşüşleri bekleniyor.

Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen, 2000 cm3'ü geçmeyen binek otomobillerde ise vergi matrahı 85 bin – 135 bin TL aralığından 114 bin – 170 bin TL aralığına yükseltildi. Söz konusu araçlarda uygulanan yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 80'lik ÖTV dilimleri korundu.

ODD: Satışlara olumlu yansıyacak

Konuyla ilgili DÜNYA’ya açıklamalarda bulunan Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Genel Koordinatörü Hayri Erce, kurdaki artış ve yüksek faizler nedeniyle otomobile erişimin giderek zorlaştığını, yapılan düzenlemenin satışlara olumlu yansıyacağını söyledi.

Erce, yapılan düzenlemenin daha çok yüzde 80’lik ÖTV dilime giren araçları olumlu etkileyeceğini belirterek, “Yeni düzenlemenin esas etkileyeceği yer yüzde 50- yüzde 80 ÖTV dilimi geçişi. Daha önce yüzde 80'lik dilime giren birçok model yeni düzenleme ile yüzde 50 dilimine gireceği için burada fiyatlar yüzde 16 gerileyecek. Yüzde 50 ÖTV diliminden yüzde 45’e düşenlerde ise fiyat yüzde 3.3 geriliyor” bilgisini verdi.

Hibrit araçlara da destek gelmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Erce, “Hibrit araçlara geçen yıl Ağustos ayında ÖTV matrah düzenlemesi yapılmamıştı. Orada da oran 135’ten 170’e çıktı. Yani teknolojileri destekliyor olmamız lazım. Bu da iyi oldu” ifadelerine yer verdi.

Hibrit araçlara yapılan desteğin Türkiye’de üretilen yerli modellerin satışlarını da artırması bekleniyor.

Düzenleme elektrikli araçları desteklemiyor

Yeni düzenlemede elektrikli araçlara yönelik bir indirim söz konusu değil. Hayri Erce, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de elektrikli araçların teşvik edilmesi gerektiğini kaydererek, “Elektrikli araçlarda ÖTV oranı daha önce yüzde 60’a çıkmıştı. Orada bir değişiklik olmaması üzücü. Şu anki yapı elektrikli araçları desteklemiyor. Küresel ısınmadan dolayı dünyada elektrikli ve diğer alternatif yakıtlı araçlara büyük destekler var. Kamu, özel sektör ve STK’lar bir araya getirilerek vergi sisteminin yeniden yapılandırılmasına ihtiyaç var” dedi.

Pazar 800’ün üzerine çıkabilir ama..

Hayri Erce, ÖTV matrah düzenlemesinin satışlara olumlu yansıyacağını belirterek, şöyle devam etti: “ÖTV matrah düzenlemesi uzun zamandır gündeme getirdiğimiz bir konuydu. En son Ağustos 2020’de düzenleme olmuştu. Ancak bizim işimiz dövizle. Euro kurunda yüzde 15-16 yükselme vardı. Ayrıca faizler de yükselmişti. Dolayısıyla otomobile erişim zorlaştı. Son aylarda özellikle temmuz satışlarında bunu gördük. Biz hep mukayeselerimizi 1 milyon adetlik pazara göre yapıyoruz. Çünkü 2015- 2016, 2017 yıllarında tempomuz 1 milyon adetlerdeydi.

Bu yıla iyi başladık ve 1 milyonluk temponun yüzde 10 üzerinde girdik aslında mart sonuna kadar. Ancak nisan başından itibaren tempomuzda düşüş başlamıştı. Kurdaki sıçrama ve faizlerin yüksek kalması ile 1 milyon adetlik temponun yüzde 10 üzerinde giderken bir anda yüzde 16 altında gitmeye başladık. Düşen satışlar nedeniyle yılsonu öngörümüzü 700 bin adetlere kadar düşürmüştük. Ancak yeni matrah düzenlemesi ile bu rakamın 800 bin adedin üzerine çıkabilir. Ancak bu noktada tedarik belirleyici olacak. Çip krizi ve diğer etkenlerle tedarikte sıkıntı yaşanabilir ve arz talebin gerisinde kalabilir.”

OYDER: Otomotiv sektörü hareketlenecek

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, düzenleme ile birlikte son dönemde oldukça yükselmiş olan yeni araç alım fiyatlarında önemli bir düşüş yaşanacağını söyledi. Mersin, uzun zamandır böyle bir düzenlemenin yapılması için Hükümet Yetkilileri ile yaptıkları temasların olumlu sonuçlanmasından dolayı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Hükümet Yetkililerine teşekkür ederek, "Ülkemizin lokomotif sektörü olan otomotivdeki hareketliliğin genel ekonomiye olan olumlu katkısı düşünüldüğünde, yıl sonuna kadar canlı bir pazara sahip olmamız hem ekonomimize katkı sağlayacak hem de yatırım açısından ülkemizi yeniden cazibe merkezi haline getirecektir" dedi.

"Kur ve enflasyon belirleyici olacak"

EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin, matrah düzenlemesine yönelik şu açıklamayı yaptı: "Matrahı yüzde 8,24- yüzde 34,12 arası güncellenen, ama kendisi değişmeyen ÖTV'nin araç alım maliyetine yansıması yüzde 3,33 ila yüzde 16,67 arasında olacak. Enflasyon ve kur karşısında erimesi ise güneşli havadaki kartopu misali bakalım ne kadar sürecek? Hükümetin 2021 yılı motorlu taşıtlardan alınacak Özel Tüketim Vergisi tahsilat hedefinin 39,8 milyar olduğu ve bu hedefin temmuz sonu itibarıyla yaklaşık yüzde 90 oranında tuttuğu, yıl sonu hedefinin 50 artışla 60 milyara ulaşmasının beklendiği de unutulmamalı" diye konuştu.

İkinci elde fiyat yüzde 10 düşer

İkinci el veri analiz şirketi Cardata'nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın da yapılan ÖTV matrah düzenlemesinin ikinci el araçlarda fiyatları geri çekeceğini ifade ederek, “İkinci elde fiyatların yüzde 10 geri gelmesini bekliyoruz” dedi.

"Bir taşla iki kuş"

Eski Merkez Bankası Baş Ekonomisti ve Dünya Gazetesi Yazarı Hakan Kara ise "ÖTV düzenlemesi bir taşla iki kuş vurmayı amaçlıyor" yorumunu yaparak, 1 -Ağustos enflasyonunun %19'u geçmesi önlenmeye çalışılıyor; böylece TCMB faiz artırmadan pozitif reel faiz sözünü tutmuş olacak. 2- Yavaşlayan otomobil satışlarına destek gelecek" paylaşımında bulundu.