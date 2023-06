Binicilik, yıllık 15 milyar euroluk ihracat potansiyeline sahip

Takip Et

Kemer Country Club ev sahipliğinde 08 - 11 Haziran 2023 tarihleri arasında düzenlenen şampiyonaya 155 at katılım sağladı. TBF Başkanı Hasan Engin Tuncer biniciliğin yıllık 15 milyar euroluk ihracat potansiyeli olduğuna vurgu yaptı.

“Yurtdışından yılda 2 bin 500 adet at alıyoruz”

TBF Başkanı Tuncer, “Binicilik doğru yönlendirildiğinde Türkiye ekonomisine ciddi katkılar sağlayacak bir sektör olma potansiyele sahip. At yetiştiriciliğini bir büyük sanayi dalı gibi görüyor, Sanayi Bakanlığı, Kalkınma Ajansları ve Avrupa Birliği destek fonlarından destek alarak ülkemizin at yetiştiriciliğinde Avrupa’daki ülkelere rakip olabileceğine inanıyoruz.

Almanya’nın yıllık at ihracatı 12 milyar euro. Hollanda’nın da aynı şekilde. Türkiye’de de neden olmasın?” dedi. Yılda yurtdışından yaklaşık 2 bin 500 adet at alındığını belirten Tuncer şöyle devam etti: “Ülkemizde de at yetiştiriciliği başarılı bir şekilde yapılabilir, bunu üniversitelerimizin yaptığı araştırmalara dayanarak söylüyorum.

Sakarya, Kocaeli, Çatalca, Bolu kaliteli at yetiştiriciliği için uygun bölgeler. İstihdam açısından bakıldığında da seyis, nalbant, yem sanayi, güvenlik, bakıcı, veteriner, antrenörlük ve nakliye gibi çeşitli alanlarda iş imkanlarının artmasını sağlayabiliriz.”

At fiyatları 300 bin euroyu buluyor

Binicilik sporuna uygun at fiyatlarının 50 bin euro’dan 300 bin euro’ya kadar değiştiğini söyleyen Tuncer, bir atın bakımı, veteriner masrafları, yemi ve ekipmanları ile aylık masrafının 40 bin TL’yi bulduğunu aktardı. Bu nedenle binicilik sporunun belli bir kesimde sıkışıp kaldığına dikkat çeken Tuncer, şu bilgileri verdi: “TBF olarak üniversitelerle çalışmalar yapmaya başladık. 12 üniversite ile işbirliği içindeyiz. Spor liseleri projemizi hayata geçirmek için gerekli çalışmalara başladık.”