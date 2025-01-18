Binlerce Alman çiftçi hükümet protestosu için toplandı! Erken seçim öncesi önemli mesaj...

Almanya'da hükümetin tarım stratejisini protesto etmek ve sürdürülebilir bir tarım politikası geliştirilmesi için talepte bulunmak isteyen binlerce çiftçi Federal Meclis Binası önünde toplandı.

Üzerlerinde 'Organik ürünlere vergi olmasın', 'Holdinglerin gücü yerine demokrasi', 'Artık yeter', 'Tarım endüstrisi yerine çiftlikler', 'Geleceğe açığız, gen teknolojisine karşıyız' ve 'Doğaya karşı savaşı durdurun' yazan pankart göstericiler, hükümet yetkililerine tarım politikasını değiştirmeleri için çağrıda bulundu.

"Güney Ortak Pazarı-Avrupa Birliği serbest ticaret anlaşmasına hayır!"

Güney Ortak Pazarı ile Avrupa Birliği arasında imzalanacak serbest ticaret anlaşmasına da karşı olduklarını ifade eden protestocular, büyük şirketlerin çok yüksek kazançlar elde ettiğini ifade ederek "Asgari geçim düzeyinde çalışıyoruz veya ürünlerimizi üretim maliyetinin altında satmak zorundayız" dedi.

Üretim maliyetinin altında gıda alımının kanunen yasaklanması çağrısında bulunduklarını aktaran çiftçilerden Hollaender, "Holdinglerin ve süpermarketlerin pazar gücünün sınırlandırılması ve küçük çiftçilerin haklarının güçlendirilmesi istiyoruz" diye konuştu.