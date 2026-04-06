Binlerce konutun teslim edildiği kentte kira fiyatları 5 bin liraya kadar düştü

Depremde binlerce binanın yıkıldığı Hatay'da kira fiyatları yüzde 100 oranında artmış, pek çok vatandaş ev bulamadığı için uzun süre konteynerlarda kalmıştı. Ancak TOKİ konutlarının teslim edilmeye başlanması ile kira fiyatlarında ciddi düşüşler yaşandı.

Dairelerin kira fiyatlarının bulundukları katlara ve şehre uzaklıklarına göre değiştiğini ifade eden emlakçı Jülide Özkan, kentteki deprem konutlarında en düşük kira fiyatının 7 bin TL, en yüksek kira fiyatının 12 bin TL civarında olduğunu söyledi. Özkan, zaman zaman evini 5 bin TL'ye kiraya verenler olduğunu ifade etti.

"Yüzde 90'a varan doluluk bekliyoruz"

Yaz aylarında konteynerlerin boşaltılmasıyla TOKİ konutlarında yüzde 90'a varan doluluk oranını beklediklerini ifade eden Özkan, şöyle konuştu:

"Kot farkı, cephe farkı ve TOKİ'nin konumu fiyatları epey bir değiştiriyor. Ortalama fiyatlarımız şu an 7 ila 13 bin TL arası değişiyor. Konteynerlerimiz artık boşaltılmaya başlıyor. Konteynerlerin boşalmasıyla beraber insanlar da artık bir normal bir hayata geçiş yapmak istiyor. Bu süreçte TOKİ'ler de talep görmeye başladı. Yazın konteynerlerin kalkaması ile büyük bir hareketlilik, yüzde 90'a varan bir doluluk bekliyoruz."

Kiralar 5 bin TL ila 12 bin TL arası

Geçen yıl TOKİ konutlarında kira fiyatının 12 bin TL olduğunu, bu yıl ise 5 bin TL'ye kadar düştüğünü söyleyen Özkan, devletin taksit tutarlarını açıklamasının ardından düşüşün devam ettiğini belirtti.

12 bin TL'nin üstüne artık kiracı bulamadıklarını ve dairenin boş kaldığını aktaran Özkan, "Hem taksit ödemeleri belirlendi hem daire sayılarımız arttı. Daire sayımız artınca da insanların seçeneği arttı. Seçeneklerle beraber şu an 5-12 bin TL arası diyebileceğimiz bir kira fiyatı oluştu" ifadelerini kullandı.