Binlerce taksiciden milletvekillerine vergi muafiyeti çağrısı

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'in şoförlerin satın alacakları yeni araçlara özel Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi'nden muaf tutulmasını esas alan teklifi, tüm şoför esnafını heyecanlandırdı. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, bunun bazı nedenlerden dolayı hayata geçmediğini söyledi.

Son vergi muafiyeti 2016'da yapılmıştı

Konuya yönelik değerlendirmede bulunan ve şoförlerin sesini milletvekillerine ulaştırmaya çalışan Erkan Özkan, “Türkiye’de sadece 150 bine yakın taksici esnafı ÖTV konusunu bekliyor. En son 2016’da vergi muafiyeti geldi ve araçlar artık ömrünü doldurdu. Bir kanun teklifi verildi. Türkiye’deki tüm milletvekillerimizin verilen bu kanun teklifine destek olmaya davet ediyoruz” dedi.

Ekonomiye katma değer yaratılacak

Vergi muafiyeti kararının ekonomiye de olumlu katkı sunacağını belirten Erkan Özkan, "Yetkililer vergi kaybı açısından bir endişe taşıyabilirler; ancak bu araçların değişmesiyle ikinci el araçlar piyasaya çıkacak" diyen Özkan, sanayide araçların tamir edilmesi de sanayi esnafına da bir hareket getirecek. Öbür taraftan da sıfır araçların piyasaya sürülmesiyle bir canlılık oluşturacak. Dolayısıyla ekonomiye bir katma değer katacak” dedi.