BioNTech'ten kanser araştırmaları için dev satın alma

Alman biyoteknoloji firması BioNTech, kanser hastalığı alanında stratejisini desteklemek amacıyla Çinli biyoteknoloji şirketi Biotheus'u yaklaşık 1 milyar dolara satın alacak.

BioNTech'ten yapılan açıklamaya göre, Biotheus, onkoloji stratejisini desteklemek isteyen BioNTech'in, "tüm hisse senetlerini 800 milyon dolara satın alma" ve "ilave olarak 150 milyon dolara kadar aşamalı ödeme yapma" teklifini kabul etti.

Yaklaşık 1 milyar dolarlık satın almanın, gerekli izinlerin ardından gelecek yılın ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

BioNTech, bu satın almayla immüno-onkoloji varlığı olan BNT327'nin Çin pazarı dahil tüm küresel haklarını elde etmeyi de planlıyor.

Covid-19 salgını sonrası odak noktasını kanser ilacı geliştirmeye kaydıran BioNTech, ilk kanser ilacını 2026'da piyasaya sürmeyi hedefliyor.

Prof. Dr. Uğur Şahin kimdir?

BioNTech'in Kurucu Ortağı ve CEO'su olan Prof. Uğur Şahin, immünolog ve kanser ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele için yeni yaklaşımların geliştirilmesinin öncü isimleri arasında yer aldı.

Uğur Şahin, haberci ribonükleik asit (mRNA) ilaçları konusunda dünyanın önde gelen uzmanlarından biri.

Prof. dr. Şahin mRNA aşılarının ve diğer immünoterapi türlerinin geliştirilmesini sağlayan birkaç temel atılımın öncülüğünü yaptı.



Yüksek profilli bilimsel yayın Nature Biotechnology, Uğur Şahin'i tekrar tekrar dünya çapında en iyi 20 translasyonel araştırmacıdan biri olarak listeledi.

Covid-19 aşısının geliştirilmesinde büyük katkısı olan Prof. Dr. Şahin, Alman Sürdürülebilirlik Ödülü ve Alman Kanser Ödülü de dahil olmak üzere çok sayıda ödülün sahibi.

Özlem Türeci kimdir?

BioNTech'in Kurucu Ortağı ve Baş Tıbbi Sorumlusu Prof. Dr. Özlem Türeci, translasyonel ve klinik deneyime sahip bir hekim, immünolog ve kanser araştırmacısı olarak öne çıkan bir isim.

Türeci, kanser antijenlerinin keşfine, mRNA tabanlı bireyselleştirilmiş ve hazır aşı adaylarının geliştirilmesine ve şu anda klinik geliştirme aşamasında olan diğer immünoterapi türlerinin geliştirilmesine öncülük etti.

Türeci, şirketin Covid-19'a karşı mRNA tabanlı bir aşı geliştirme ve dağıtma yönündeki başarılı çabası olan BioNTech'in 'Project Lightspeed' adlı klinik gelişimini yönetti.