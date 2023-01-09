Bir ailenin haberleşme gideri 5 bin 306 TL

TELKODER’in her yılın sonunda yaptığı analiz kapsamında açıkladığı Elektronik Haberleşmede Aile Giderleri Araştırması’na göre sabit telefona vergiler dâhil aylık ortalama 55,05 TL ödeniyor. Aynı araştırmada, sabit internet bağlantısının ise vergiler dâhil aylık ortalama 98,18 TL’ye ulaştığı belirtiliyor. 3 GSM işletmecisinin abonelerinin ortalama aylık ödemelerinin ise vergiler dâhil 72,24 TL olduğu hesaplanıyor.

Bu giderlerin hepsinden yüzde 18 KDV’nin yanı sıra, yüzde 10 Özel İletişim Vergisi de devlete aktarılıyor. Evlerinde bir sabit telefon ile internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir aile, aylık 96,73 TL vergi ödüyor.